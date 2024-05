Sydney Sweeney y Álvaro Morte traen a México un terror religioso

Tras el éxito global conseguido por sus respectivos papeles en las populares series Euphoria y La casa de papel, Sydney Sweeney y Álvaro Morte actualmente se encuentran llevando sus talentos al cine con diversos proyectos, entre los cuales encontramos a Inmaculada (Immaculate), película que en la tradición del subgénero cinematográfico conocido como terror religioso, nos lleva a través de la perturbadora historia de una joven mujer de fe quien tras llegar a un convento comienza a pasar por una serie de situaciones macabras tras un descubrimiento que pasa de lo milagroso a lo escalofriante.

Teniendo como protagonista y también como productora a la actriz estadounidense, en el papel de la Hermana Cecilia, y al actor español interpretando al Padre Sal Tedeschi, la cinta dirigida por Michael Mohan llegará a los cines mexicanos el próximo 30 de mayo, motivo por el cual los dos integrantes principales de su elenco visitaron nuestro país con la intención de compartir más detalles acerca de la historia que cuentan en la pantalla en esta ocasión.

“Creo que hay algunos elementos en esta película que con suerte podrían convertirla en un clásico instantáneo, está bellamente filmada con una profundidad asombrosa y es absolutamente increíble, sacamos mucho de películas de terror de los años 70 como los sobresaltos y diferentes elementos, queríamos recuperar la nostalgia del terror, estoy muy agradecida por este proyecto”, mencionó Sweeney en conferencia de prensa en la Ciudad de México, donde La Razón estuvo presente.

“Esta película tiene mucho del cine de terror clásico de los años 70 y principios de los 80, también tiene un giro moderno necesario, creo que tiene un equilibrio perfecto”, comentó Morte al inicio de la charla.

“Para interpretar a un personaje yo construyo la historia de su vida y su historia de fondo para poder entrar en su mente, lo hice para esta película con Cecilia y fue un viaje increíble verla crecer en la pantalla, porque ella se convierte en un personaje fuerte y activo y no te lo esperas porque al principio es muy inocente, siempre me han atraído los personajes en los que no puedes confiar o que tienen una batalla emocional con la que están lidiando en su interior y que podrían descubrir algo nuevo sobre sí mismos, tienes que encontrar empatía por ese personaje y esto pasa con Cecilia, me encantó este desafío”, compartió la también productora del largometraje Inmaculada.

“Uno de los retos a los que te enfrentas como actor es encontrar un personaje al que puedas darle un arco interesante desde el principio y hasta el final de la historia, en esta película el director me permitió aportar una serie de cosas que no estaban y fue muy cómodo trabajar así porque pudimos pulir más el tono, para mí el gran reto era enfrentarme a un personaje que arranca la película diciendo que él empezó su carrera dentro del mundo de las ciencias y que luego hay un momento en el que encuentra el mundo de la fe y eso, ya de entrada, te da un abanico muy amplio para poder experimentar con el personaje”, señaló el intérprete.

“En esta película hay cosas diferentes para todos y habrán distintos mensajes que la gente se llevará después de verla, ya sea que simplemente la vean por diversión y por los sustos o si al final perciben ciertos mensajes; lo emocionante es la conversación que se genere alrededor de la cinta por quienes la vean”, concluyó Sweeney.