¿Quién es TaeYeon? La idol coreana que colabora con Sam Smith en una de sus canciones más famosas | FOTOS

Este martes, Sam Smith enloqueció las redes sociales y al mundo de la música pop al anunciar la llegada de una nueva versión de una de sus canciones más icónicas, en la que estará acompañado por la idol coreana, TaeYeon.

Actualmente, Sam Smith celebra los 10 años de su disco debut In The Lonely Hour, con el que el famoso saltó a la fama por canciones como "Stay With Me", "Like I Can" y "I'm Not The Only One", en las que mezcla su impresionante voz con letras sentimentales.

Fue hace tres semanas que el cantante lanzó la versión de décimo aniversario del disco, el cual cuenta con 26 canciones en total y tiene una duración de una hora con 33 minutos. "Me siento increíblemente afortunado de celebrar este hito con ustedes", mencionó al respecto.

Hace solo un par de horas, Smith publicó una historia en redes sociales con un fondo negro y un anuncio su colaboración con la artista coreana, como parte de las celebraciones por esta marca en la carrera del famoso. Juntos, lanzarán una nueva versión de "I'm Not The Only One', la cual podremos escuchar este 30 de agosto.

¿Quién es TaeYeon?

Kim Tae Yeon, cuyo nombre artístico es TaeYeon, es una cantante surcoreana y todo un ícono en le K-Pop, reconocida como uno de los artistas más influyentes de su país. Saltó a la fama en 2007, tras debutar como líder y vocalista principal del grupo femenino Girls' Generation.

Nacida el 9 de marzo de 1989, actualmente la famosa idol tiene 35 años y ha vendido más de 1,3 millones de álbumes físicos y más de 20 millones de sencillos digitales, es una de los artistas solistas más vendidos de Corea del Sur.

Solamente en su Instagram, la famosa tiene 18.9 millones de seguidores, lo que solo enmarca la importancia de la artista en la cultura coreana. Es conocida además como la Reina del OST, pues ha lanzado exitosas bandas sonoras para varios dramas televisivos que casi siempre encabezan las listas musicales en Corea, entre ellos «If» de Hong Gil-dong (2008), «Can You Hear Me» de Beethoven Virus (2008) y «All About You» de Hotel del Luna (2019), entre otros.

Ha recibido varios premios y nominaciones a lo largo de los años, incluidos cuatro Mnet Asian Music Awards, seis Golden Disc Awards, seis Seoul Music Awards, cuatro Gaon Chart Music Awards y tres Melon Music Awards, entre otros.