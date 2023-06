Talina Fernández: ¿Quiénes fueron todos sus esposos? | FOTOS

Talina Fernández se casó varias veces y ella demostró que no le tenía miedo al compromiso, ya que meses antes de morir confesó que se casaría nuevamente.

Talina Fernández se casó tres veces, pero solamente tuvo tres hijos que concibió con su primer esposo Gerardo Levy.

Gerardo Levy

Era un hombre de origen francés con quien Talina Fernández se casó por primera vez. La conductora duró casada con él alrededor de 10 años y con él tuvo a sus tres hijos: Mariana, Coco y Patricio Levy. En el programa de MasterChef dijo que con este esposo aprendió a cocinar pues estar con él la obligó a preparar platillos franceses.

“Cuando me divorcié juré no volver a cocinar, pero mira a dónde me ha traído la vida. Aquí traemos a mi suegra a la que amé profundamente”, reconoció la presentadora.

Fotos de Gerardo Levy esposo de Talina Fernández

La boda de Talina Fernández con Gerardo Levy Foto: Especial

Alberto Velasco

El segundo matrimonio de Talina Fernández fue con Alberto Velasco quien fue un amigo de su infancia a quien quería mucho y cuando se volvieron a reencontrar surgió el amor y se casaron aunque solo duraron seis años juntos.

Alejandro Carillo Castro

Fue el hombre con el que más duró Talina Fernández pues duró 34 años de casada. Alejandro Carillo es un político mexicano que estudió Derecho en la UNAM y que ha estado en varios puestos dentro del gobierno.

Talina Fernández y Alejandro Carillo Castro Foto: TVNotas

José Manuel Fernández

Este hombre no era su esposo, pero si tenía un noviazgo con él y lo presumía ante los medios de comunicación. José Manuel es un empresario que se dedica al transporte de mercancía por carretera. Se conocieron en el mercado. Fue su último compañero de vida.