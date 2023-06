Talina Fernández: ¿Por qué le decían 'la dama del buen decir?

Talina Fernández murió este miércoles 28 de junio tras está en terapia intensiva,

De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, Talina Fernández estaba hospitalizada debido a que presentó un cuadro de leucemia: “Estoy en condiciones de informar que nuestra querida Talina está viviendo sus últimos momentos de vida”, pronunció.

Talina Fernández Foto: Especial

Es por ello que muchos de los fans de la madre de Coco Levy, ex productor acusado de abuso sexual y de poder por diversas actrices, se están preguntando por qué le dicen a Talina Fernández la “Dama del buen decir”, apodo por el cual es muy conocida entre la gente de “alcurnia”.

Fue durante su participación en el programa “Noche a noche”, cuando ella tenía tan sólo 36 años, que recibió el apodo con el cual será recordada por las futuras generaciones.

En esos años mozos, Talina Fernández conducía junto a Paco Ignacio Taibo y Horacio G. Velasco.

“Cuando yo hice el programa ‘Noche a noche’, que fue fantástico para mí, Luis de Llano era uno de los productores, tenía un productor diario y tenían que hacer una entrada diferente”, dijo acerca del programa donde participó el también abusador de Sasha Sokol.

Talina Fernández Especial

Tras ello, Talina Fernández reveló que fue Luis de Llano Macedo quien le puso “La dama del buen decir” debido a que Taibo y Velasco no le permitirían hablara de manera burda.

“Yo ya tenía 36 años, por lo que no podían decir ‘la juvenil Talina Fernández’, entonces yo había entrado a noticieros con Paco Ignacio Taibo y Horacio Velasco y los dos españoles pues no me permitían ni decir ‘ok’, tenía que cuidar el lenguaje castellano", pronunció.