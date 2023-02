Talina Fernández cuenta cómo vivió en primera fila el asesinato de Colosio

Talina Fernández por fin está dejando atrás la polémica del depredador de su hijo Coco Levy y está retomando sus charlas sobre su vida y demás cosas de señoras de las lomas. En esta ocasión le contó a Yordi Rosado que ella estuvo presente cuando Luis Donaldo Colosio fue asesinado.

Talina Fernández narró que cuando eso ocurrió ella estaba en Tijuana, cuando de repente le habló Diana Laura Riojas, la esposa de Colosio, para que los acompañara al mitin en Lomas Taurinas, lugar en el que fue ejecutado el político.

“La seguridad era extraordinaria”, recordó Talina Fernádndez. Antes de que acabara el evento se subió al camión, mismo al que llegó un sujeto para decirle a la prensa que le había disparado a Colosio.

“El chofer empieza a seguir a una patrulla; llego al hospital y veo a Diana Laura con un asesor, me le pego y cuando entramos la directora estaba sacando gente… en eso gritan: ‘¡sangre negativa, digo que yo y me llevan a un sótano y con una jerga con cloro me limpian el antebrazo y me sacan sangre para Luis Donaldo”, dijo.

Hoy hace 73 años nació Luis Donaldo Colosio a quien recordaremos siempre A 25 años de su muerte recordamos el discurso del 6 de marz, quizá eso le costó la vida.

Seguimos viendo ese México con Hambre que vio Colosio... pic.twitter.com/Ctdje1DRqy — El Nuevo Gráfico de Hidalgo (@ElNvoGraficoHgo) February 11, 2023

“Diana Luara estaba al final del pasillo con el obispo, en eso la llaman y por la puerta entra Jorge Hank González con un tumulto, oigo un helicóptero y veo entrar a la doctora que operó dos veces a la madre Teresa de Caluta”, abundó Talina Fernández.

La famosa agregó que tras ello le llamó a Jacobo Zabludovsky: “licenciado, de manera extraoficial, le quiero decir que Colosio ha muerto”, a lo que el respondió: “Talina, me acaba de llegar un cable y desafortunadamente tu noticia es cierta”.