Pepe Aguilar explota contra reportero que le preguntó a Ángela Aguilar sobre supuesto video íntimo (VIDEO)

El cantante Pepe Aguilar se enojó contra un reportero que le preguntó sobre el supuesto video íntimo que se filtró de Ángela Aguilar.

Todo sucedió porque Ángela Aguilar, Pepe Aguilar y Leonardo Aguilar dieron una conferencia de prensa sobre su nuevo tour de jaripeo.

Un periodista le preguntó a Ángela Aguilar si habría considerado “ya no ser artista” tras los escándalos sobre su vida personal.

“De qué manera te reconstruiste para que estos comentarios, para que todo esto que se ventiló sobre tu vida personal y tu intimidad, no te afectarán al grado de que dijeras ‘Ya no quiero ser artista’”, cuestionó el periodista.

Inmediatamente Pepe Aguilar sacó las uñas para defender a su hija Ángela Aguilar y le dijo que mejor le preguntara sobre su tema que es número uno.

Para empezar, estás dando por hecho cosas que no existen y eso está cañón. Tu responsabilidad como periodista es informarte más y no tener nada más una fuente o no basar tu nota en un comentario de redes sociales. Las redes sociales son tremendamente importantes, pero tampoco hay que mentirle al público Pepe Aguilar

“La gente la quiere muchísimo, llena todos los lugares donde va, se acaba de presentar en el Auditorio Nacional dos veces, ‘Qué agonía’ está en número uno, ¿por qué no le preguntas eso?”, siguió Pepe Aguilar, a lo que Leonardo Aguilar le dijo al periodista: “Agarra el micrófono y pregunta eso”.

A lo que el reportero se defendió y aseguró que el sentido de la pregunta fue tras el comunicado que lanzó Ángela Aguilar diciendo que no iba a dejar que esos escándalos la afectaran.

“No estoy dando por hecho nada, más bien, justo emitieron un comunicado de prensa en el cual dijeron que no se van a dejar de este tipo comentarios, de cuestiones”, respondió.

Pepe Aguilar dijo que esa era otra pregunta y Ángela Aguilar decidió responder y justificó la reacción de su papá y su hermano diciendo que ellos siempre la van a defender.

“Con los hechos hablo, y no sé hablar pero sí sé cantar, y para mí esto es lo que soy, todo nuestro show, todas nuestras presentaciones, más allá de cualquier problema. Soy una chava que se quiere entender, que quiere saber quién es, y aunque me caigo siempre me levanto y tengo una familia que me respalda”, dijo.