Talina Fernández y sus últimos años en los que vivió sin dinero, sin casa y sin trabajo

Talina Fernández trabajó en la televisión desde 1970 cuando inició su carrera y aunque forjó bienes y fortuna en gran parte de su vida, lo cierto es que en los últimos años de vida lo perdió todo su casa, su trabajo y todas sus joyas y ropa.

La conductora de televisión contó en varias ocasiones que vivía momentos muy difíciles, ya que nadie la quería contratar y para poder sobrevivir tuvo que vender muchas de sus pertenencias, entre ellas una casa.

Unos meses antes de morir a causa de la leucemia, la presentadora y periodista ofreció una entrevista en las que contó la difícil situación económica por la que pasaba porque no tenía trabajo.

Muere la conductora de televisión Talina Fernández Foto: Especial

"Mi abuelo celebraba cualquier cosa regalando joyas y a mí me tocaron. Ya las vendí, pues sin lana, y también vendí los abrigos y una casa que tenía en Tequesquitengo. Siempre digo ya nació quién me tire, pero no quién me deje en el suelo", dijo Talina Fernández en Venga la Alegría.

Talina Fernández estaba desesperada porque no tenía trabajo

Talina Fernández mencionó que estaba desesperada por no tener trabajo. En el 2019 se dio a conocer que la despidieron de Radio Centro, luego de más de 21 años en la empresa.

En el 2022, la conductora señaló que le habían quitado el programa de radio que hacía en Índigo: “Nos quitaron el programa que me permitía a mí y a mi hijo patricio estar en contacto con ustedes, pues ya Reporte índigo nos mandó a la porra. Poderoso caballero es el dinero y el patrocinador se rajó y ya no nos quisieron pagar”, dijo en un video la presentadora.

Talina Fernández revela que la corrieron de programa: "Nos mandaron a la porra" Especial

Talina Fernández batalló para conseguir proyectos y decía que era porque los productores creían que ella ya no podía trabajar por su edad.

“Luego que te ven mayor y creen que eres tarada o que no tienes los chincharrones como las señoritas, pues yo no tengo los chicharrones", dijo la conductora.

Aunque sus problemas económicos ya veían de tiempo atrás, parece que la crisis se incrementó cuando a su hijo Coco Levy lo acusaron de abuso sexual.

Su último proyecto reconocido fue cuando estuvo de participante en MasterChef Celebrity.