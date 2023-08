Taylor Swift en México 2023: Esta es la manera más fácil de llegar al Foro Sol

Los conciertos de Taylor Swift en México 2023 están a nada de realizarse y el Foro Sol es el recinto que recibirá a los Swifties que esperan con muchas ansias ver a su cantante favorita.

Las puertas del Foro Sol se abren a las 16:30 horas, por lo que los fans de la cantante de “Shake it off” podrán ingresar al lugar desde esa hora. No importa a qué hora llegues, te decimos cuál es la forma más fácil de arribar al recinto.

¿Cómo llegar al Foro Sol de manera fácil para ver a Taylor Swift?

La mejor forma de llegar al Foro Sol es en Metro, no importa desde que parte de la Ciudad te dirijas hacia el lugar, pero con el Metro vas a llegar a tiempo al sitio.

La estación del Metro a la que tienes que llegar es la de Ciudad Deportiva que se encuentra en la Línea 9, la de color café que va de Pantitlán a Tacubaya. A continuación te dejamos un mapa del Sistema de Transporte Colectivo para que veas qué transbordes hacer para llegar a Ciudad Deportiva.

Mapa del Metro CDMX Foto: Especial

De esta manera te ahorras el tráfico que hay en las inmediaciones del Foro Sol, ya que cada que hay conciertos la vialidad se congestiona tanto que el tráfico está a vuelta de rueda.

Si vas a llegar en auto o en camión se te recomienda que salgas de casa con mucho tiempo de anticipación para poder llegar a tiempo.

Otra opción es el servicio de transporte de Ticket2ride, que es una modalidad que ofrece el propio Ticketmaster. Se trata de camiones que salen de distintos puntos de la Ciudad de México: Mundo E, Interlomas, Galerías Coapa, Santa Fe, Peri Sur, Hipódromo de las Américas, Condesa, Plaza Lindavista.

El costo del boleto es de 235 pesos, se puede contratar el servicio tanto de ida al concierto, como de regreso al finalizar el espectáculos.

TIP IMPORTANTE para tomar en cuenta

Una vez llegas al Foro Sol tienes que caminar aproximadamente unos 20 minutos desde la entrada del recinto, donde te vas a encontrar con vendimia, hasta la puerta de acceso para tomar tu asiento.

A la mitad del camino te vas a encontrar con un filtro de seguridad en donde tienes que entregar tu boleto y te harán una revisión a tus pertenencias para verificar que no ingreses con objetos prohibidos.

Toma en cuenta este tiempo que vas a caminar para que lo consideres a la hora de salir de tu casa hacia el concierto.