¿Taylor Swift es satánica? Este es el significado de 'Cruel summer'

La cantante Taylor Swift está siendo acusada de hacer música satánica, luego de que en redes sociales se revelara una frase en español de una de sus canciones más populares.

Uno de los hits de Taylor Swift es “Cruel summer” y los fans revelaron que en la letra de la canción, la artista estadounidense habla sobre demonios.

“Los demonios tiran los dados, los ángeles voltean los ojos / Lo que no me mata me hace quererte más”, dice la canción de la cantante.

En eses sentido esta frase se viralizó en redes sociales y los usuarios de Internet aseguran, en tono de broma, que confirman que Taylor Swift es satánica.

¿Entonces cuando 60 mil personas juntas cantamos cruel summer en el Foro Sol estábamos invocando al demonio? pic.twitter.com/iqRRjVNR71 — Swiftie Mexicana 🇲🇽 (@LaTayMexicana) April 29, 2024

“¿Entonces cuando 60 mil personas juntas cantamos cruel summer en el Foro Sol estábamos invocando al demonio?”, “¿Entonces no era Willow la canción para el ritual? Siempre fue Cruel Summer...”, “Wey si las tías colapsaron con una playera de calacas y una frase de cruel summer, se imaginan lo que les pasa si ven la playera de la Taylor satánica que vendían en el foro sol”, “¿Entonces Taylor Swift es satánicas?”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.

Letra de “Cruel summer” de Taylor Swift

A continuación te dejamos la letra completa de la canción “Cruel summer” de Taylor Swift

Delirio febril en el silencio de la noche

Sabes que me lo pesqué (Oh sí, tienes razón, lo quiero)

Chico malo, malo, juguete brillante con un precio

Sabes que lo compré (Oh sí, tienes razón, lo quiero)



Me está matando lentamente, por la ventana

Siempre estoy esperando que estés esperando abajo

Los diablos tiran dados, los ángeles ponen sus ojos en blanco

Lo que no me mata me hace desearte más



Y es nueva, la forma de tu cuerpo

Es azul, el sentimiento que tengo

Y es ooh, whoa oh

Es un verano cruel

Es calmado, es lo que les digo

Sin reglas, en un cielo rompible

Pero ooh, whoa oh

Es un verano cruel

Contigo

Reposas tu cabeza bajo el brillo de la máquina expendedora

No voy a morir (Oh sí, tienes razón, lo quiero)

Decimos que lo arruinaremos en estos tiempos difíciles

No estamos intentando (Oh sí, tienes razón, lo quiero)



Así que apaga los faros delanteros, el verano es un cuchillo

Siempre estoy esperando que vayas al grano

Los diablos tiran dados, los ángeles ponen sus ojos en blanco

Y si sangro, serás el último en saber



Y es nueva, la forma de tu cuerpo

Es azul, el sentimiento que tengo

Y es ooh, whoa oh

Es un verano cruel

Es tranquilo, es lo que les digo

Sin reglas, en un cielo rompible

Pero ooh, whoa oh

Es un verano cruel

Contigo



Estoy borracha en la parte trasera del auto

Y lloré como un bebé al venir a casa desde el bar (Oh)

Dije; "Estoy bien", pero no era cierto

No quiero tener secretos solo para tenerte

Y me colé por las puertas del jardín

Cada noche aquel verano solo para sellar mi destino (Oh)

Y grité: "Por lo que valga

Te amo, ¿no es lo peor que hayas escuchado?"

Él mira hacia arriba, sonriendo como un demonio

Y es nueva, la forma de tu cuerpo

Es azul, el sentimiento que tengo

Y es ooh, whoa oh

Es un verano cruel

Es tranquilo, es lo que les digo

Sin reglas, en un cielo rompible

Pero ooh, whoa oh

Es un verano cruel

Contigo



Estoy borracha en la parte trasera del auto

Y lloré como un bebé al venir a casa desde el bar (Oh)

Dije; "Estoy bien", pero no era cierto

No quiero tener secretos solo para tenerte

Y me metí a hurtadillas por las puertas del jardín

Cada noche noche aquel verano solo para sellar mi destino (Oh)

Y grité: "Por lo que valga

Te amo, ¿no es lo peor que hayas escuchado?"

(Sí, sí, sí, sí)