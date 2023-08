¡Taylor Swift, la señora de Las Lomas! Esta es la casa en la que se hospedó en México

La cantante Taylor Swift estuvo en México para dar cuatro memorables conciertos en los que deleitó a miles de sus fans.

Sin embargo, detrás de sus conciertos estaba el enigma de ¿dónde era el lugar en el que se hospedó la cantante de “Shake it off”?

En redes sociales se especuló que la cantante no se quedaba en México y que volaba diariamente hacia Texas e iba y venía para los cuatro shows que ofreció en el Foro Sol.

Taylor Swift se hospedó en una casa de Las Lomas

Pero luego se destapó la verdad de su hospedaje y es que el periódico Reforma reveló que la cantante se quedaba en una mansión en la zona conocida como Las Lomas de Chapultepec.

Según el medio “Swift estaría ocupando en su totalidad la planta superior junto con dos amigas que la acompañan, mientras que su equipo y asistentes se alojarían en el piso inferior. Además, viaja con chef particular”, señaló la publicación.

Pero otras filtraciones revelaron que la cantante rentó 179 habitaciones del Hotel Four Seasons CDMX para sus trabajadores y una casa en Las Lomas.

Taylor Swift rentó 179 habitaciones del Hotel Four Seasons CDMX para sus trabajadores y una casa en Las Lomas para ella durante su estadía en México con el "The Eras Tour".

Asimismo, una cuenta de Twitter informó que en su primera noche en México, Taylor Swift cenó en el restaurante Cuerno de Masaryk.

En redes sociales no se han revelado datos de la casa en la que se hospedó Taylor Swift, pero los fans de la artista están felices de que ella demostró que “no odia a México” como también se especuló en redes.

Taylor Swift se hospedó en una casa de las Lomas y su staff en el Four Seasons, también sabemos de buena fuente que al menos la primer noche cenó en el restaurante Cuerno de Masaryk, con esto damos por desmentido el rumor de que no dormiría en Mèxico. #MexicoCityTSTheErasTour

“Se supo desde siempre, Taylor Swift es la verdadera señora de Las Lomas”, “Taylor es la señora de Las Lomas”, “Taylor Guadalupe Alison Swift Hernández pasó de ser una chiquilla humilde a ser una señora de las lomas y no me queda otra opción más que respetarla porque quién no quiere ir a los pilates a las 11 y luego al brunch con sus amigas”, fueron los comentarios de los fans de la artista.