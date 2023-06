Taylor Swift: Venden en $15 mil los códigos verified fan y Ticketmaster alerta de estafas

Los fans de Taylor Swift estuvieron esperando toda la tarde ayer para poder recibir el correo electrónico verified fan que les daría el acceso a la fila virtual para comprar sus boletos para los conciertos de la cantante en México.

Sin embargo, la mayoría de los fans reportaron en redes sociales que nunca recibieron este anhelado mail y que en su lugar les llegó un aviso de que estaban en la lista de espera para acceder a la venta de boletos que comenzó hoy 13 de junio.

Además, los seguidores de Taylor Swift exhibieron que había usuarios de Twitter que estaban revendieron los accesos a la venta de boletos, de acuerdo con las imágenes, dichos cibernautas ofrecían la cuenta de Ticketmaster para poder entrar a la venta de boletos.

Los revendores ofrecen hasta en 15 mil pesos los accesos a la cuenta Ticketmaster y al verified fan. “Vendo código y link para comprar boletos para Taylor Swift en 15 mil pesos”, “Vendo código verified fan Taylor Swift”, “Te vendo el código con todo y venta”, son algunos de los mensajes que aparecen en las redes sociales.

Hola @Ticketmaster_Me, en su página decía que el Verified Fan tenía la intención de evitar revendedores, ¿por qué entonces la gran mayoría de swifites no recibió código y los revendedores ya están haciendo negocio con los boletos que comprarán con sus “códigos”? @taylornation13 pic.twitter.com/ghdncOOfZU — Taylor Swift México (@tayswiftmex_2) June 13, 2023

Ticketmaster alerta de fraudes en venta de boletos para Taylor Swift

Ante la viralización de estos mensajes en los que se ofrecen los códigos de verified fan de Taylor Swift, la boletera Taylor Swift señaló que no está difundiendo ningún tipo de código, sino que está enviando el link para la fila virtual y es de un solo uso, por lo que advirtió a los fans no caer en fraudes.

“Taylor Swift | The Eras Tour. No se han emitido códigos para acceder al inicio de venta de estos conciertos. Los fans seleccionados solo pueden unirse a la fila virtual cuando estén conectados a la Cuenta Ticketmaster con la que se registraron y utilizando el enlace de acceso proporcionado vía SMS. Evita ser estafado. No compres códigos”, informó la empresa en redes.