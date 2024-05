Tecate Emblema: Nelly Furtado ofrece una noche de nostalgia pop

Nelly Furtado, una de las artistas más esperadas durante este sábado, en el Tecate Emblema saltó al escenario Tecate poco después de las ocho de la noche con una vibrante energía.

Inició su espectáculo con una nostálgica mezcla de temas, como “Say it Right” y “Maneater”, con la que “incendió” a los presentes de manera casi literal, pues las pantallas mostraban llamaradas intensas en el fondo.

Su impresionante outfit rojo brillante atraía las miradas de todos, y con un “Gracias por su paciencia con mi español”, a manera de disculpas se ganó el aplauso de los presentes, para después animarse a cantar el tema “Manos al aire”, reviviendo la nostalgia de los años 2000.

“Mil besos, mil veces”, decía a la vez que entonaba “I’m like a bird” y luego, como un regalo al público hispanohablante, sonó “Fotografía”, tema que comparte con el colombiano Juanes, así como “Corazón”, uno de los más recientes de su repertorio.

Al tiempo que el público coreaba su nombre y le lanzaba gritos de “Reina”, la cantante de origen canadiense no perdió el ritmo del show y demostró por qué es una de las artistas más versátiles, cantando “Give it to Me” y la esperada “Promiscuous”.

Para cerrar su espectáculo con broche de oro “Say it Right remix” sonó a todo lo alto acompañado de un “Gracias” muy personal de Nelly Furtado.

Otro de los temas que hizo rememorar los años 2000 fue “Turn of the Light”, con la que Nelly Furtado puso a todos a cantar junto a ella.

FBPT