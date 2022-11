Tenoch Huerta revela sus cumbias favoritas durante premiere de Black Panther: Wakanda Forever

El actor, Tenoch Huerta, quien interpreta a Namor en la nueva película de Marvel Studios, Black Panther: Wakanda Forever, reveló durante la premiere de la cinta en México cuáles son sus cumbias favoritas, habló sobre la localidad que lo vio crecer y bailó en el escenario con Lupita Nyong´o.

Black Panther: Wakanda Forever, una de las películas más esperadas del año, tuvo su premiere en México ayer, donde estuvieron presentes los protagonistas, el director y el productor de la cinta. La ceremonia se llevó a cabo en el Estado de México, de donde es oriundo Tenoch, quien recordó el lugar donde creció.

“Justamente donde yo me crie fue entre Coacalco y Ecatepec. El fraccionamiento donde yo crecí se llama Parque Residencial Coacalco, donde la mayor parte de mi vida transcurrió" , dijo el actor, quien durante la ceremonia reveló que una de sus cumbias favoritas es La Cumbia de los pajaritos, tema que bailó con Elyfer Torres, quien estuvo de host del evento.

“Mi cumbia favorita, y creo que es la más fina, es “La cumbia de los pajaritos” y en segundo lugar “Oye mujer” de Raymix, ¡que es una pinche joya!" , reveló el mexiquense.

Lupita Nyong´o —quien interpreta a Nakia— recordó que cuando vivía en México, uno de los temas que estaban de moda era Suavemente, de Elvis Crespo. El público pidió con gritos que bailara, por lo que Tenoch se levantó de su asiento para invitar a bailar a la actriz mexicana-keniana.

Los actores @TenochHuerta y @Lupita_Nyongo bailan Suavemente en la premier en México de Black Panther: #WakandaForever



🎥: Diego Guerrero / La Razón pic.twitter.com/7Pnb3C9NnJ — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 10, 2022

Por su parte , Mabel Cadena, quien también oriunda del Estado de México, comentó que uno de los retos más grandes a los que se enfrentó en este proyecto fue a su mente: “Creo que al inicio del proceso, me hizo muchas malas jugadas, de pronto pensé que no iba a poder estar a la altura de todo el proceso que se venía y la verdad es que hoy después de haber visto la película me siento muy orgullosa de haber pasado nueve meses, con todo este equipo trabajando cada día y cada noche por tener un maya digno, como dice mi couch Josué”, dijo la actriz.

Asimismo, el director de la cinta, Ryan Coogler, fue invitado a describir la cinta en tres palabra. El director escogió amor, honor y deber: “ Amor porque es una película que está ese sentimiento. Ambas culturas, tanto la africana como la mexicana, fuimos culturas colonizadas y de pronto esos nos enseña a no querernos a nosotros mismos, a agacharnos un poco. Esta película busca ese poder y viene desde ese amor”, comentó el director.

Para cerrar el evento apareció en el escenario el rapero Sante Fe Klan, quien interpretó Soy, tema que preparó para el soundtrack de la película.

