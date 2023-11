The Chemical Brothers se roban la noche del Corona Capital (FOTOS)

La pareja de música electrónica consentida de muchos fans mexicanos también se hizo presente en el Corona Capital, Tom Rowlands y Ed Simons, integrantes de The Chemical Brothers, mostraron una vez más por qué se les considera pioneros del género big beat. También aprovecharon para soltar sus tracks más conocidos junto con otros incluidos en su nuevo material For That Beautiful Feeling.

"Hey girl, hey boy" coreaba el público una y otra vez mientras que en la pantalla al fondo del escenario y en las pantallas laterales a éste aparecía un bailarín frenético formado por líneas moradas que parecían ser rayos eléctricos cobrando vida y con voluntad propia.

The Chemical Brothers, mostraron una vez más por qué se les considera pioneros del género big beat Foto: Chucho Contreras

"Go", "Do it Again" y "Hey Boy Hey Girl" desataron la euforia mientras que la gente se iba de ese escenario o llegaba al mismo, a algunos les fue suficiente con escuchar algunos temas para ir a ver a otros actos, pero fueron más quienes se quedaron a seguir bailando con "Eve of Destruction" de fondo.

En las pantallas una especie de superhéroe batallaba con enemigos peculiares, uno más extravagante que el anterior como si fueran villanos de la vieja serie de los Power Rangers. Después sonó "Feels Like I Am Dreaming" con una vibra techno y visuales protagonizados por personajes inspirados en la cultura asiática.

La pareja de música electrónica consentida de muchos fans mexicanos también se hizo presente en el Corona Capital, Foto: Chucho Contreras

Con una transición en pantallas de una figura corriendo y luego otras cayendo, comenzó "Swoon", a la cual le siguió una alucinante explosión sonora de sonidos electrónicos ideales para seguir sintiendo que estabas en una gran fiesta.

Lo interesante y atractivo en lo que estaban haciendo los Chemical Brothers era que soltaban un track seguido de otro sin pausas como si se tratara de una larga canción que sonaba sin parar mientras que los ritmos cambiaban.

El clásico "Temptation" fue mezclado con "Star Guitar" y un juego de luces iluminaban al ritmo de esta. Luego llegaron más ritmos y más temas para terminar con un setlist maravilloso que también incluyó "Block Rockin' Beats" hacia el final.

