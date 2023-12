The Game Awards 2023: ¿A qué hora son y dónde verlos GRATIS?

La celebración más grande de los videojuegos se llevará a cabo esta semana en Los Ángeles, pues se realizarán los The Game Awards 2023, evento anual que presenta los mejores juegos del año y también revela novedades de la industria.

La gala será conducida por Geoff Keighley, reconocido periodista del gaming, quien estará acompañado de Chtistopher Judge, ganador del premio Mejor Actuación y en el 2022.

¿A qué hora son los The Game Awards 2023?

The Game Awards 2023 se llevarán a cabo el día 7 de diciembre a las 18.30 horas tiempo del centro de México.

1830 horas tiempo del centro de México

¿Dónde ver los The Game Awards 2023?

Los The Game Awards 2023 se podrán ver de forma gratuita en las redes sociales oficiales del evento que son YouTube, Dacebook, X, Twitch y Discord. La gala durará alrededor de unas tres horas.

¿Qué esperar de los The Game Awards 2023?

Como ya se mencionó este evento de videojuegos es uno de los más esperados, ya que en este se revelan las fechas de estreno de algunos juegos, así como otras novedades de lo que se espera que ocurra en la industria en el próximo año.

En esta ocasión uno de los juegos que más ha causado expectativa es el GTA 6, le cual lanzó su tráiler oficial y si bien solo se reveló el año en el que saldrá, 2025, todavía no se sabe la fecha exacta, por lo que los The Game Awards 2023 son una buena oportunidad para dar más detalles.

Este año los nominados más esperados son: Alan Wake II, Super Mario Bros. Wonder, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Baldur’s Gate III, Resident Evil 4 y Marvel's Spider-Man 2.

Estos son los nominados a The Game Awards 2023

Mejor Dirección de Juego

Alan Wake II

Baldur's Gate III

Marvel's Spider-Man 2

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Super Mario Bros. Wonder

Mejor Narrativa

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Final Fantasy XVI

Alan Wake II

Baldur's Gate III

Marvel's Spider-Man 2

Mejor Banda Sonora y Música

Lies of P

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Super Mario Bros. Wonder

Alan Wake II

Hi-Fi Rush

Mejor Diseño de Sonido

Hi-Fi Rush

Resident Evil 4 Remake

Dead Space

Alan Wake II

Marvel's Spider-Man 2

Mejor Juego Independiente