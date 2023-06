The Guapos declaran su amor al rock clásico con Hey!

La banda The Guapos, conformada por Jay de la Cueva, Leiva, Adán Jodorowsky y El David Aguilar, declara su amor por el rock and roll clásico.

La agrupación surgió al compartir música como amigos en la pandemia, pero ahora está de gira por España con su álbum debut Hey!, con el que también se presentará en la Ciudad de México el 24 de octubre, luego de conciertos en importantes festivales como Tecate Pa’l Norte, en Monterrey, Nuevo León.

Su disco surgió durante la crisis derivada del Covid, cuando Adán y El David pasaban mucho tiempo en la casa de Jay. El último en integrarse fue Leiva, llegó cuando Adán fue productor de uno de sus materiales discográficos y tras presentarle el proyecto “estaba dispuesto a ser un guapo con nosotros”, contó Adán, también conocido como Adanowsky.

“Fue un gran regalo, se convirtió en una banda, en un álbum que luego al final de ese año nos fuimos a grabar a Chicago”, añadió Jay, quien toca la guitarra.

Para los fans de España, de donde es originario Leiva, es raro verlo en la batería, pero este es un instrumento en el que está especializado.

Hey! fue grabado de manera analógica en cinta y usando dos pistas con máquinas de la década de 1950.

“Resuena con nosotros mucho esa estética sónica por este momento. Es muy natural para nosotros, aunque hemos tenido proyectos diferentes de todos los géneros, o música distinta, nuestra esencia está en esa música. Tiene que ver con que nosotros crecimos con esa música y nos gusta mucho”, comentó Jay.

A pesar de que se escuchan como esas primeras bandas del rock and roll, para The Guapos no es parodia, es una realidad y un homenaje, no una imitación, realmente es vivir el espíritu del rock y traerlo a la actualidad.

“Es una música muy honesta. Hay una raíz, todos empezamos tocando o escuchando de alguna manera a Chuck Berry, a Little Richard, a los Beatles, a los Rolling Stones”, puntualizó Jay.

Pero todo, o casi todo, está cantado en español y en sus letras tienen mucho humor, como dicen ellos “sin malicia”. Aunque puede sonar algo despiadado como en “Nunca te quise”, una especie de alerta para una chica, pero desde la perspectiva del novio tóxico con la letra: “Nunca te quise mi amor...Si fui tan solo un manipulador”.

“Es como esas escenas de las películas creepys en las que está una pareja bailando con un rock and roll lento y resulta que le está comiendo el cuello”, aseveró El David.

Siempre estamos riéndonos y yo creo que en gran medida estas composiciones no son otra cosa que un balcón de eso

El David Aguilar, cantante y compositor

Pero en el video de la canción quienes son las víctimas de una chica vengadora son The Guapos.

“Sentimos que nos da cierta posibilidad de justicia en el sentido de que yo soy el primer encajuelado. Hay una respuesta, una fuerza que se equilibra”, agregó El David.

Las señales de alerta comienzan en “Me cambiaría por cualquiera”, donde le suplican que se vaya y no se deje embaucar por él. Y hacen eco en “Soy un guapo”, y “Objeto sensual”, donde este mismo guapo narra su sufrimiento por no conocer el desamor y ser demasiado deseado.

La otra parte del álbum es más relajada, desde fuera de este enfoque, como en el tema en spanglish con toques country “Mi Amor to Me”, la más festiva de todas.

“Boogaloo” es otra de las canciones en las que dejan aflorar la fiesta, en este caso surgió por inspiración de un artista que no hace rock.

“Tengo un disco favorito de Willy Colón que se llama El malo. Lo escuché muchos años y me acuerdo que saqué la palabra boogaloo de ahí y Jay dijo ‘¡me encanta bugaloo!”, comentó Adán.

“Mis amigos del rock” es quizá en la que se acercan más a confesar cómo es la vida de rockstars con años recorridos que tienen que hacer yoga, portarse mejor e ir a reuniones familiares.

“Lo peor es que es verdad esa canción, nos convertimos un poco en eso”, concluyó Adán Jodorowsky.