The Hives quiere ser la primera banda en tocar en la Luna

El sueño de la mayoría de las bandas de rock es tener muchos fans, vivir en mansiones, poseer autos lujosos y pasarla bien todo el tiempo; sin embargo, también buscan trascender a través del tiempo y para Christian Grahn, Vigilante Carlstroem y Johan Gustafsson, integrantes de The Hives, ser la primera agrupación en tocar en la Luna los llevaría a alcanzar esa meta.

En su visita a la Ciudad de México para ofrecer un concierto en el Palacio de los Deportes, la agrupación sueca charló con La Razón sobre los retos de grabar su último álbum The Death of Randy Fitzsimmons; la personalidad y actitud que proyectan dentro y fuera del escenario; y de lo épico que sería tocar en un lugar como la Luna.

The Hives en conferencia de prensa en la embajada de Suecia en México. Foto: Omar Flores, La Razón

Hace algunos meses estuve en Pompeya, Italia, y admiré el acervo fotográfico de la presentación que tuvo Pink Floyd en aquel sitio hace muchos años. Si pudieran escoger un lugar histórico o poco común para un concierto o una sesión, ¿cuál sería?

Christian Grahn: No lo sé, tocar en Pompeya como Pink Floyd sería genial, no estaría nada mal, no es un mal lugar para ofrecer un concierto. Pero ser la primera banda en dar un concierto en la Luna sería magnífico, sería histórico.

Johan Gustafsson: En contraparte, tocar en un club como el CBGB o en Max’s en Kansas City también sería genial porque es un lugar clásico para las bandas punk-rock.

¿Qué tan complicado es componer y grabar un nuevo álbum después de más de 10 años de no hacerlo?

Christian Grahn: En realidad no fue tan complejo, porque una vez que estás en el estudio todo comienza a fluir. Creo que el inicio suele ser lo más complicado, la parte de pensar, grabar, repetir y practicar las canciones es lo más duro me parece.

Johan Gustafsson: Una vez que estás dentro, las ideas comienzan a llegar y las canciones van tomando forma. Sí, lo más complicado fue tomar la decisión de entrar al estudio a grabar.

Respecto a la parte audiovisual, ¿cómo surgen las ideas para sus videos, todo está planeado o existe esta parte de improvisación?

Vigilante Carlstroem: Es una combinación de ambas, por ejemplo para el primer video de la canción “Bogus Operandi” de nuestro nuevo álbum, las ideas vinieron del director Aube Perrie, él ya tuvo ideas bastante locas, estaba todo organizado; sin embargo, a medida que iba avanzando la grabación hubo ideas que surgieron en el momento y nosotros estábamos felices de participar.

Un show memorable

Como parte de la promoción de su nuevo álbum The Death of Randy Fitzsimmons, The Hives, se encuentra en México para ofrecer “el concierto más grande de su carrera”, en palabras del cantante Howlin’ Pelle Almqvist.

En conferencia de prensa, desde la embajada de Suecia en México, se dijeron muy contentos y emocionados por tener la oportunidad de tocar en el Palacio de los Deportes hoy, si bien ya se han presentado en el pasado en otras ciudades como Guadalajara y Monterrey, esta presentación la catalogaron como su show más multitudinario.

Respecto a los detalles del concierto, adelantaron que el setlist se enfocará más en sus canciones recientes, aunque no por ello dejarán de ejecutar sus piezas más exitosas y clásicas.

“Tocamos muy rápido, es un gran desgaste, es como si tuviéramos tres horas de presentación, sólo que lo hacemos en hora y media. En cuanto a las canciones de nuestro show, hemos descubierto que las más nuevas tienen una gran aceptación entre el público. Pero habrá de todo un poco. Nos gustan ambas facetas de la banda, tanto la más clásica como la reciente”, señalaron.

Por otro lado, comentaron que se sienten muy orgullosos de que su música llegue a todo tipo de público, porque eso quiere decir que hacen bien las cosas y es señal de que su música es buena. Además, sostuvieron que nunca pensaron estar sentados en la embajada de su país en México como representantes de la cultura que ofrece Suecia al resto del mundo.

Finalmente, dijeron que también es un honor haber conseguido que la banda de culto inglesa The Damned abra su concierto en el Domo de Cobre.