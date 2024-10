The Killers muestra su potente energía musical en el Estadio GNP

Ni las amenazadoras nubes de lluvia ni el frío que se sentía en la Ciudad de México fueron impedimento para que las emociones de los casi 50 mil fanáticos de The Killers se desbordaran durante el show que ofrecieron en el Estadio GNP la noche del pasado sábado.

Ofreciendo una auténtica muestra de potencia y energía musical, la banda originaria de Las Vegas, Nevada, inició su espectáculo con “Read My Mind”, “Somebody Told Me” y “Spaceman”, temas con los que el público acompañó al unísono al vocalista Brandon Flowers, quien se mostraba entusiasta y muy motivado sobre el escenario.

Hablando en español, Flowers anunciaba a los fans que la banda estaba por y para ellos. “Si algo puedo hacer para ayudarles, por favor háganmelo saber. Después de todo somos The Killers, estamos para servirles y creo que ustedes ordenaron un buen rato esta noche”, expresó.

Canciones como “Smile Like You Mean It”, “The Man” y “Shot at the Night” fueron de las más coreadas por un público tan incansable como desenvuelto, algo que el vocalista reconoció: “No venimos a tranquilizarlos, vinimos a electrizarlos (...) ustedes nos hacen sentir que pertenecemos en el escenario”, dijo.

Justo a media presentación, los fanáticos mexicanos levantaron sus celulares y acompañaron a la banda iluminando por completo el Estadio GNP mientras sonaba ”A Dustland Fairytale”.

Después de uno de los momentos más emotivos de la noche, The Killers provocó que el recinto capitalino se uniera en una sola voz con “Runaways”, al tiempo que las luces enfocaban a un público encendido y tiras de colores envolvían a quienes estaban en primera fila.

Las sorpresas no terminaron ahí, pues con “All These Things That I’ve Done” y “Caution” la agrupación estadounidense dejó claro por qué es una de las bandas más aclamadas de la última década en la industria musical internacional.

En la recta final del espectáculo, Brandon Flowers y compañía dieron constancia de que reservaron lo mejor para el final, pues entonando un sobresaliente cover de “A Little Respect”, así como “Human” y la esperada “Mr. Brightside” cerraron con broche de oro un inolvidable concierto en la capital mexicana.

A la agrupación aún le quedan algunas presentaciones en nuestro país, en el Estadio Banorte y en el Festival Pulso GNP.