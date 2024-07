The Rolling Stones, Queen, Zoé... en la Cineteca Nacional

Con objeto del Día Internacional del Rock, que se celebra el próximo 13 de julio, la Cineteca Nacional, en colaboración con Universal Music México, proyectará a partir del 10 y hasta el 31 de este mes, material audiovisual sobre las bandas de rock más reconocidas del mundo para conmemorar su legado.

La programación abarca seis documentales. El primero, que se proyectará el 10 de julio a partir de las 19:30 horas, es Sweet Summer Sun (2013), que tiene una duración de 118 minutos y muestra el regreso de The Rolling Stones a Hyde Park. El 17 de julio a las 19:30 horas los asistentes podrán disfrutar de The Cure con Anniversary Live in Hyde Park (2018), con duración de 137 minutos. El filme muestra una noche de julio en el emblemático parque londinense, donde la banda liderada por Robert Smith ofreció un conjunto de canciones que celebran cuatro décadas de su carrera.

Mientras tanto, The End of the End (2017), registro del 81º y último concierto de la gira The End de Black Sabbath en Birmingham, Inglaterra, se proyectará el 19 de julio a las 19:30 horas, con una duración de 94 minutos. La cinta de Queen, Rock Montreal (1981), de 98 minutos, se exhibirá el 24 de julio a las 19:30 horas. Es una grabación histórica de los últimos conciertos de la agrupación encabezada por Freddy Mercury en el Forum de Montreal, Canadá.

El 26 de julio, también a las 19:30 horas, se presentará otra vez a de The Cure con Curætion-25 From There To Here (2017), que dura 164 minutos. La cinta exhibe la única presentación de CURÆTION-25: From Here To There, en el Royal Festival Hall de Londres. Finalmente, el 31 de julio, se retomará a una banda nacional, Zoé, con Panoramas (2016), de 90 minutos de duración. El material muestra una mirada única e introspectiva a una de las principales bandas de rock alternativo en América Latina, referente del género en las últimas dos décadas.

La entrada es libre y el cupo limitado. El acceso se dará siguiendo el orden de llegada de las personas asistentes hasta cubrir el aforo. Por tratarse de funciones al aire libre, en caso de lluvia se suspenderá la exhibición y se considerará una posible reprogramación.