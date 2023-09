The Rolling Stones vuelven furiosos con nuevo disco

Con un gran evento del tamaño de la legendaria banda de rock, Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood, integrantes de The Rolling Stones, volvieron furiosos ayer con el sencillo “Angry” y el anuncio del lanzamiento de su próximo disco Hackney Diamonds, el primero con temas inéditos en 18 años.

El Hackney Empire, el epicentro del arte pionero del este de Londres durante casi 125 años, fue decorado con la icónica lengua que alude a la agrupación para recibir a los integrantes de The Rolling Stones, quienes ante decenas de periodistas del mundo y con Jimmy Fallon como anfitrión dieron detalles del álbum que verá su luz el próximo 20 de octubre.

Vestidos totalmente de negro, los Rolling Stones advirtieron que no todas las canciones del disco son furiosas, también incluyen temas “de amor, baladas y sonidos de estilo country”, contó Mick Jagger, líder de la banda. Además contaron que hay colaboraciones con Lady Gaga, Stevie Wonder y Paul McCartney.

Hackney Diamonds, el primer material que lanzan sin el baterista Charlie Watts, quien falleció en el 2021, se conforma de 12 temas. En “Dreamy “Skies” tratan de alejarse de todo lo que han hecho antes; en “Sweet Sounds of Heaven” cantan con Lady Gaga y en “Live by the Sword” introducen un sonido retro.

Mick Jagger expresó que es un material discográfico que de principio a fin les gustó, por eso decidieron volverse a meter a grabar en los Henson Recording Studios de Los Ángeles, los Metropolis Studios de Londres, los Sanctuary Studios de Nassau (Bahamas), además de los Electric Lady Studios y los Hit Factory/Germano Studios de Nueva York.

“No lo publicaríamos ahora si no nos gustara. No queríamos hacer un disco cualquiera y sacarlo. Queríamos hacer un álbum. Antes de empezar, dijimos que todos queríamos hacer un disco que realmente nos gustara. A la gente le puede gustar, a otra gente no. Pero debemos decir que estamos muy contentos con él. Esperamos que les guste”, comentó Mick Jagger.

El álbum contó con la participación del productor galardonado con el Grammy Andrew Watt. Presenta al baterista Steve Jordan —quien ha sido parte del proyecto solista de Keith Richards—en 10 de las 12 pistas en lugar de Watts. Dos canciones fueron grabadas en 2019 todavía con el fallecido baterista, a quien dijeron extrañar mucho.

The Rolling Stones también presentaron el video de “Angry”, protagonizado por la actriz nominada al Emmy Sydney Sweeney, conocida por sus participaciones en las series The White Lotus, Euphoria y The Handmaid’s Tale.

En el clip la actriz luce un sensual y rockero atuendo negro. Está sobre un convertible rojo paseando por una carretera, en cuyos espectaculares aparecen los integrantes de The Rolling Stones en distintas etapas de su vida. Se les ve desde su época de juventud, hasta su madurez y en la etapa actual.