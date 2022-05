The Strokes: ¿Qué setlist tocará la banda en el Foro Sol de la CDMX?

The Strokes se presentará este 19 de mayo en el Foro Sol de la CDMX, ofreciendo uno de los conciertos más esperados del año, motivo por el cual los fans se preguntan qué canciones tocará la banda.

The Strokes no se presentarán solos, sino que antes de Julian Casablancas y sus secuaces actuarán Mac de Marco y The War on Drugs.

¡Ya salieron los horarios para el concierto de The Strokes en el Foro Sol!



Puertas: 4:30 PM

Mac DeMarco: 6:30 PM

The War On Drugs: 8:00 PM

The Strokes: 10:00 PM pic.twitter.com/FWvC2N2EhH — CDMXParaTodos (@cdmxparatodos) May 18, 2022

No obstante, el plato fuerte son The Strokes, por lo que los fans están haciendo sus quinielas respecto a qué canciones podrían conformar el setlist de la noche.

Es obvio que no pueden faltar clásicos de su repertorio como “Reptilia” y “Razorblade”; no obstante, muchos fans consideran que será similar al setlist que presentaron en el Festival Pa'l Norte.

Posible setlist de The Strokes en el Foro Sol: