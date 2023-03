BLACKPINK. Ticketmaster cancela boletos para conciertos del Foro Sol; fans se molestan mientras otros ven “oportunidad”

Si fuiste de las personas afortunadas que alcanzaron algún boleto para cualquiera de las dos fechas que ofrecerá el grupo surcoreano Blackpink en el Foro Sol los próximos 26 y 27 de abril, ¡cuidado! Fans en redes sociales están advirtiendo cancelación de boletos, por lo cual, mientras algunos tendrán una segunda oportunidad de hacerse de un asiento, otros se quedarán fuera.

En la red social TikTok, usuarios advirtieron que, inesperadamente, se han abierto algunos lugares para el concierto del grupo de k-pop, ante lo cual sugirieron a los fans mantenerse pendientes, dado a que así podrían asegurarse un espacio en el evento.

Sin embargo, no todo son buenas noticias, pues, según cuentan los usuarios, los nuevos boletos se han liberado a costa de la cancelación automática de otros . Lo anterior debido a un problema con el cobro efectuado por Ticketmaster, a partir del cual muchas personas se quedaron “sin pagar” sus entradas.

Así, de acuerdo con los testimonios de los “tiktokeros”, la plataforma Ticketmaster habría enviado un correo a decenas de usuarios advirtiendo que hubo un error con el cobro del monto en sus cuentas bancarias, y que tenían una fecha límite para resolverlo. Sin embargo, ante la inacción de los usuarios, los boletos habrían sido finalmente cancelados y abiertos para otras personas .

Si bien los internautas acusan que esto es una muestra de mala organización por parte de Ticketmaster —o de los promotores del evento—, señalan que es una oportunidad para que otros usuarios obtengan un boleto, por lo cual les piden actualizar contantemente el sitio y tener a la mano sus datos bancarios, pues, comentan, nunca se sabe cuándo se abrirá un lugar.

¿Cuándo viene Blackpink a México y cuál será su setlist?

Blackpink, reconocido por ser el primer grupo femenino de k-pop en alcanzar la posición más alta en el Billboard Hot 100 con su sencillo “Ice Cream”, así como el segundo puesto en el Billboard 200 con el larga duración ‘The Album’, visitará el Foro Sol de la Ciudad de México los días miércoles 26 y jueves 27 de abril de 2023 .

De acuerdo con los conciertos que el grupo ha ofrecido en otras partes del mundo, se estima que, en sus shows de la Ciudad de México puede interpretar temas como “How You Like That”, “Pretty Savage”, “Don’t Know What To Do”, “Pink Venom”, “Hard to Love” y “Liar”, versión de Camila Cabello.

Síguenos en Google News.

AM