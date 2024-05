¿TikTok hace complot contra Doris Jocelyn? Aseguran que borraron el audio y quitaron likes de trend viral de México

El pasado 20 de mayo, Doris Jocelyn lanzó el video 'México, haz lo tuyo', el trend Mexa que dio la vuelta al mundo entero y se convirtió en uno de los videos más visitados y likeados en la plataforma de TikTok, con más de 26 millones de me gusta, los cuales fue acumulando en pocos días.

Al parecer, algo ha sucedido con el video que muchos mexicanos aseguran que les hace sentir orgullosos de su cultura, ya que la producción viral de Doris Jocelyn fue silenciada de un momento a otro en la plataforma de TikTok.

El audio reunía diferentes sonidos que representan a México, como el clásico grito de lucha libre, la icónica canción de "La Llorona" y "México en la Piel" de Luis Miguel, entre otros sonidos distintivos, como el requinto en los corrido tumbados, por lo que puede ser que la plataforma haya silenciado el audio por derechos de autor.

Doris Jocelyn asegura que pronto volverá el audio del trend viral a TikTok

"TikTok no está soportando ver a México en todas partes", asegura también Doris Jocelyn ante los reportes de usuarios que aseguran que al volver al video, ya no encuentran su like o compartido.

Doris explicó que al darse cuenta de que borraron el audio del "trend mexa", se sintió bastante triste, aunque asegura que está confiada en que esto podrá solucionarse. "He visto a otros creadores usar canciones completas y no se las han borrado", señaló.

En este sentido, Jocelyn explicó que trataron que las canciones no duraran tanto para evitar temas de copyright, como sucedió al final. "Era evidente que era un riesgo que pudiera pasar y pues nada, ahorita lo estamos tratando de solucionar", indicó visiblemente optimista.

Además, aseguró que buscaría que volviera el audio lo más rápido posible, pues habían creadores de contenido en TikTok que ya habían anunciado que harían el trend y estaban en medio de la realización, pues cabe destacar que se trata de un video muy laborioso que al parecer, tomó varios días para realizarse por la delicada edición y los maquillajes tan elaborados y variados que aparecen.

Doris Jocelyn llamó a "todos los mexas" a unirse, pues destacó que la intención detrás del video es transmitir la cultura mexicana al mundo y les pidió a los creadores que estaban por subir el trend que tuvieran paciencia, pues está esperanzada de que el audio regrese pronto a TikTok.