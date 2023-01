La tiktoker Marilyn Martínez es asesinada por su esposo delante de su hijo (VIDEO)

La tiktoker Marilyn Martínez tuvo una trágica muerte a manos de su esposo, quien la asesino por celos delante de su hijo menor.

La historia de Marylin Martínez conmocionó a todo el país de Perú, de donde ella es originaria y en donde ocurrió su feminicidio.

De acuerdo con la información de medios locales, Marilyn Martínez fue asesinada por su esposo Alexander Israel, quien la apuñaló delante de su hijo menor.

Según los testimonios, los vecinos del edificio en el que vivían llamaron a la policía de la localidad San Borja de Perú y el hombre fue arrestado inmediatamente por las autoridades.

El sujeto contó a los uniformados cómo fue que mató a su esposa por celos: “Yo sí vi su hueso cuando salió. Yo cuando la maté le vi su hueso, vi toda la sangre que salía. Entonces yo dije: ‘acá me toca a mí’, pero como soy un cobarde no me pude suicidar. Ahora ya sé lo que me espera”, declaró el esposo de la tiktoker.

¿Quién era la tikoker Marilyn Martínez?

Marilyn Martínez era una joven de 29 años de edad que hacía contenido fitness y de humor en la red social de TikTok.

La joven daba consejos de ejercicio para bajar de peso y daba tips para tener una vida saludable y había estudiado para ser coach.

A los 17 años conoció a Alexander Israel, su esposo, fueron novios durante un tiempo y posteriormente se casaron, tuvieron un hijo, quien también aparecía en las publicaciones de redes sociales.

La familia de la tiktoker Marilyn Martínez está consternada ante el asesinato de la joven, pues durante el funeral de la influencer calificaron de “sanguinario” y “cruel” lo que el esposo de la mujer le hizo. El tío de Marilyn señaló que la tiktoker vivió años de tortura con su esposo.

La hermana de la influencer contó que hace poco tiempo la tiktoker la visitó en su casa y que en ese tiempo “pasaron cosas con el tipo”, pero no dio detalles de qué ocurrió, señaló que el hombre celaba mucho a la creadora de contenido y que incluso ponía a su hijo a vigilarla.

La hermana de Marilyn Martínez contó que tenían planes juntas para ir al concierto de Romeo Santos, ya que ella era una gran fan.