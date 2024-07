Toñita de 'La Academia' revela que su hija está internada por problemas de salud mental

Toñita de “La Academia” está completa devastada y con temor a lo que le prepara el incierto futuro, pues dio a conocer que su hija fue internada por problemas de salud mental.

Así lo dio a conocer la cantante veracruzana y fan número uno de Carlos Rivera en un reciente encuentro con los medios de comunicación, a los cuales la famosa les dijo que su hija se encuentra pasando por uno de los momentos más oscuros de su vida.

"Siempre les digo que mi hija tiene ansiedad, depresión y otros trastornos, pero son cosas que me llevo personalmente, es algo muy personal... está internada, pero está retomando el camino. Ya me siento más tranquila, mi modo de tranquilidad es paz", sentenció Toñita de “La Academia”.

La cantante oriunda de Veracruz, la tierra de la jaiba, dejó claro que las críticas en redes sociales son algo que puede afectar la salud mental de una persona y orillarla a momentos oscuros en su vida.

"A mí otra vez me empiezan a atacar los seguidores de 'ya saben quién'. No es bonito, ya me habían atacado durante tres años, escribiéndome 'mátate y suicídate', no está padre que me vuelvan a escribir en estos momentos de mi vida", dijo.

Toñita agregó que pudo hablar con su hija y afirmó que ya se encuentra tranquila: "Me dio gusto hablar con ella, lloró un poco porque estaba presionada en estos momentos de su vida".

Cambiando un poco de tema, Toñita dio algunos detalles respecto a su vida amorosa, afirmando que actualmente para ella no es prioridad tener un romance con nadie, pues se está enfocando en el bienestar mental de su bendición.

"Me estoy ocupando de lo importante, no es que mi vida amorosa no sea importante, pero su mi hija está pasando por un proceso difícil, yo tengo que estar para ella", remarcó Toñita de "La Academia".