Tunden a Tiago PZK tras hacer homenaje a Gustavo Cerati: 'se escucha espantoso'

Tiago Pzk generó polémicas opiniones a través de redes sociales después de haber hecho un homenaje durante un concierto a Gustavo Cerati, una de las figuras más importantes de la música en inglés y del rock argentino, de donde es originario el rapero.

El joven artista interpretó una de las canciones más icónicas del cantante, "Crímen", la cuál es uno de los temas de Gustavo Cerati que más han permeado en el público en general. A través de Star +. se escuchó la interpretación de la canción del álbum Bocanada, desde el Cosquin Rock 2024, un festival que se realizó este 10 y 11 de febrero en el Aeródromo Santa Maria de Punilla en Córdoba.

Tiago PZK interpretando "Crimen", en homenaje a Gustavo Ceratti, desde el Cosquin Rock 2024 pic.twitter.com/TQjBbAVdmb — arielhugo (@arielhugo_10) February 11, 2024

El festival contó con la participación de artistas como Duki, Peces Raros y Steve Aoki. Sin embargo, la participación de Tiago PZK sorprendió al público sobretodo por su interpretación del tema del vocalista de Soda Estereo que falleció en 2014.

El público reacciona a la interpretación de "Crímen"

El público resaltó que el tema no sonaba nada bien en la voz de Tiago y señalaron que en primera, se nota que el artista no tiene la misma voz que el exitoso cantante argentino y sobretodo, que el autotune utilizado durante la presentación, desentonaba completamente con la intención de la canción de Cerati, ya que señaló que la misma no había sido compuesta con dicha intención, a pesar de que en sus últimos trabajos sí utilizó varios elementos electrónicos para jugar con el rock clásico que compone. A pesar de ello, varios usuarios señalaron que el argentino habría aceptado este homenaje por parte del joven artista e incluso hubiera colaborado con él.

Si Cerati escuchara esto lo mata 🤬🤬😡



Cerati si estuviera vivo: tiagitooo la cantamos juntos si queres pero hacemos una versión electropop/ambient con un re autotune avisa q onda jaja https://t.co/nO0ZGdvC5G — Nene De Antes (@Nenede4ntes) February 11, 2024

"Que la cantó como el orto. Está buena la intención, pero si canta mal es obvio q la gente va a hablar de eso", "se escucha espantoso y un tipo que lleva un equipo profesional de producción y es un exito comercial no puede sonar así" y "no me importa si canto mal, pero queda horrible el autotune, es un tema que no fue hecho con autotune en mente y queda espantoso" fueron algunos de los comentarios.