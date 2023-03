Tunden a Verónica del Castillo por promocionarse con muerte de Rebecca Jones: "Que forma tan vulgar"

La conductora Verónica del Castillo está en medio de la polémica por el mensaje con el que lamentó la muerte de la actriz Rebecca Jones.

En su cuenta de Instagram, la hermana de Kate del Castillo publicó un largo mensaje para dedicarlo a Rebecca Jones y aseguró que la actriz le pidió ayuda tres veces con un servicio médico y aseguró que la apoyó con técnicas espirituales.

“Amiga linda, desde diciembre 2022 me pediste ayuda en 3 ocasiones para desintoxicarte de las 60 quimios que recibiste en 5 años. Ya teníamos listo tu plan de rescate con médico en tu casa y nunca se pudo dar porque no te dejaron salir del hospital. Me duele mucho despertar con esta noticia de tu partida por cáncer de ovario 3B. Que tu alma reciba con júbilo y paz esta liberación corporal”, se lee en la primera parte del mensaje de Verónica del Castillo.

“Me quedé con impotencia porque no se lograron estos encuentros para apoyarte con oxígeno líquido intravenoso que me pediste. Te adoro y nunca olvidare el Reiki que te di hace años donde tuve el privilegio de penetrar tu noble alma”, continuó el texto de la hermana de Kate del Castillo.

Finalmente recordó a Edith González, quien falleció a causa de cáncer. “Que nuestra querida Edith González que murió por la misma causa (diferente etapa) y tus seres queridos te reciban, concluyó.

Usuarios critican a Verónica del Castillo, la tachan de mala amiga

Los usuarios de Internet criticaron a Verónica del Castillo por su mensaje y acusaron que la periodista se hizo autopromoción con su mensaje. La mayoría de los cibernautas consideraron que fue de mal gusto su mensaje.

“¿Es un pésame o autopromoción? Lamentable tu post”, “Es necesario tanta información? Definitivamente tú no eras su amiga, vergüenza te debería de dar brindar tanta información que nadie te pidió. Hay otras maneras de hacer un comercial sobre ’tu yo salvador’”, “Que forma tan vulgar, pésima y más de dar publicidad a tu negocio.”, “Que terrible tener ‘amigas’ así de mier…, creo que se te perdió un poco de ‘pésame’ en tu auto promoción”, fueron algunos de los comentarios.