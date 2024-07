Así fueron los últimos días de Shannen Doherty; se preparó para morir

Shannen Doherty murió a los 53 años, luego de haberse enfrentado a una larga lucha contra el cáncer, devastando así a sus fans, Hollywood y toda la gente que hizo de las series noventeras parte importante de su vida y de su desarrollo como persona.

La lamentable noticia fue informada por la revista People a través de un breve comunicado de su publicista.

Fallece Shannen Doherty a los 53 años. Hasta siempre, Brenda. pic.twitter.com/x3B7KYdPIn — Montse (@MonMurcia) July 14, 2024

"Con gran pesar confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. El sábado 13 de julio, perdió su batalla contra el cáncer después de muchos años de luchar contra la enfermedad", señaló la representante de la actriz Leslie Sloane a People.

"La devota hija, hermana, tía y amiga estaba rodeada de sus seres queridos y de su perro, Bowie. La familia pide su privacidad en este momento para que puedan llorar en paz”, continuó el mensaje.

Aunque la muerte Shannen Doherty, recordada por sus icónicos papeles en seres como "Beverly Hills 90210” y “Hechiceras”, es dolorosa para todos los fans, la actriz ya sabía que su final se acercaba, pues hace poco dio a conocer que estaba dejando todo listo para su muerte.

"Mi prioridad en este momento es mi mamá. Sé que será difícil para ella si yo muero antes que ella", comenzó explicando la actriz en su podcast Let's Be Clear. "Como va a ser muy difícil para ella, quiero que otras cosas sean mucho más fáciles. No quiero que ella tenga un montón de cosas con las que lidiar. No quiero que tenga cuatro unidades de almacenamiento llenas de muebles", agregó.

Doherty aseguró que comenzó a revisar sus cosas para donar y vender antigüedades y otros artículos que coleccionó a lo largo de los años: "Estábamos en Tennessee y estaba empacando uno de los lugares allí. Fue realmente difícil y muy emotivo porque, hasta cierto punto, sentí que estaba renunciando a este sueño de construir esta propiedad, construir una casa para mí y una casa para mi mamá y luego ampliar el granero" relató.

RIP Shannon Doherty the icon you will forever be. pic.twitter.com/89xcgAM7E8 — Nurse Jarred⚕️ (@NurseJarred_) July 14, 2024

"Estaba empacando y comencé a llorar... Sentí que estaba renunciando a un sueño y... ¿qué significó eso para mí? ¿Significaba que estaba renunciando a la vida? ¿Significaba que estaba tirando la toalla?", señaló.

Asimismo, dejó claro que a su funeral sólo iban a asistir las personas cercanas a ella y que sí lamenten su deceso, pues teme que asistan sujetos para divertirse:

"Hay muchas personas que creo que se presentarían y que no quiero allí. En realidad, no les agrado, y tienen sus razones, y es bueno para ellos, pero en realidad no les agrado lo suficiente como para asistir a mi funeral. No quiero que la gente llore o que en privado digan: 'Gracias a Dios, esa perra ya está muerta'", señaló.