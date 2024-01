Venga la Alegría estrena foro y fans ahora exigen 'cambio de conductores': 'ya aburren'

“Venga la Alegría” está de fiesta, pues el matutino de Tv Azteca no sólo cumplió 18 años, siento técnicamente ya legal y mayor de edad, sino que el programa estrenó un nuevo foro que enamoró a los conductores, pero desató otras reacciones entre los fans.

Fue durante esta mañana del 3 de enero cuando “'Venga la Alegría” le presumió a sus televidentes su nuevo foro con todo un espectáculo, pues en los primeros minutos al aire, se podía observar a los integrantes de un circo recibiendo a los espectadores del matutino.

Tras ello, Sergio Sepúlveda, Luz Elena González, Patricio Borghetti y Mauricio Barcelata le dieron allá bienvenida a la gente a su “nueva Casa”, la cual no inmutó a los fans.

Este día @VengaLaAlegria cumple 18 años de estar al aire ✨💫🌟🙏🥰 mil gracias por su confianza y cariño estoy muy agradecida con la vida y con Diooosss por permitirme ser parte de este programa, en mi caso ya llevo 17 años con la fortuna de conocer mexicanos increíbles que… pic.twitter.com/7A2rx64Kkw — Tabata Jalil (@Tabatajalilreal) January 2, 2024

"Nos renovamos, nos reinventamos", pronunciaron los conductores todos emocionados, mismos a los que se les impuso la fe católica, pues al poco rato llegó un sacerdote de esta religión, el polémico y mismísimo, padre José de Jesús Aguilar, a bendecir el foro, mientras todos rezaban ante él.

"Gracias, vamos a seguir juntos, valoramos y agradecemos a la empresa que nos permite trabajar en un programa para darles buen contenido, diversión y alegría", señalaron los conductores.

Como era de esperarse, los fans reaccionaron a lo sucedido en “Venga la Alegría”, pero lejos de mandarle felicitaciones a la producción, le exigieron que ya cambie a los conductores del matutino, pues los consideran irrelevantes y rancios.

"Ahora solo falta cambiar a los conductores que no aportan nada: Kike Mayagoitia, Luz Elena González y Mauricio Barcelata", "Sí está suave el foro, pero lo que requieren es el cambio de conductores", "¿Y si mejor cambian de conductores?", "¿Y siguen los mismos conductores? Qué flojera, ya deberían mandar a su casa a algunos, no son graciosos, no caen bien", dijeron.