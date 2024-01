¿Dónde ver Oppenheimer, la película más nominada de los premios Oscar 2024?

La película Oppenheimer es la favorita en los premios Oscar 2024, obtuvo 13 nominaciones y se perfila como la preferida para ganar en las categorías principales como Mejor Director y Mejor Película.

La cinta ha sido una de las más destacadas en la temporada de premios, se coronó como Mejor Película en los Globos de Oro, asimismo su director, Christopher Nolan también se llevó el galardón. En los Critics Choice Awards también se coronó como la mejor cinta.

La película se estrenó en el verano pasado y en ese momento fue un éxito en la taquilla, ya que salió casi a la par de Barbie, por lo que en redes sociales se generó el fenómeno Barbieheimer, pues los fans hacían maratón en el cine para ver ambas cintas el mismo día.

¿Dónde ver Oppenheimer?

Si no viste la película de Chistopher Nolan en su estreno, no te preocupes porque los cines de México la van a reestrenar para quienes no pudieron asistir la primera vez.

Oppenheimer se podrá ver nuevamente en Cinépolis y Cinemex, en todas sus salas, a partir del 25 de enero.

Sin embargo, si no quieres ir al cine, la puedes ver desde la comodidad de tu hogar rentándola en plataformas digitales como Amazon Prime, Claro Video, Apple Tv y YouTube, el costo de renta es de 60 pesos aproximadamente.

¿De qué se trata la película nominada al Oscar 2024 Oppenheimer?

Oppenheimer está basada en el libro “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” que fue escrito por Kai Bird y Martin J. Sherwin. La obra original es una investigación que reconstruye la vida e impacto del “padre de la bomba atómica”, en ese sentido se trata de una película biográfica.

La cinta es protagonizada por Cillian Murphy, quien da vida al físico Robert Oppenheimer. Otros actores que son parte del elenco son Emily Blunt, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Josh Harnett, Matt Damon, Gary Oldman, Rami Malek, entre otros.