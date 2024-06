Vergüenza hace un retrato realista de la violencia en México

Después de llevarse galardones en el Houston Latino Film Festival, el Festival Internacional de Cine de Moscú y de ganar el Premio Mezcal a Mejor Interpretación para su protagonista, Juan Ramón López, en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, Vergüenza, ópera prima de Miguel Salgado, ha generado impacto y asombro entre quienes la han visto, debido a la manera en que expone un entorno violento en México.

Sigue la historia de dos amigos que viajan para hacer una prueba que podría cambiar sus vidas. Al regresar a su hogar se enfrentan a la violencia que se vive en territorio mexicano como consecuencia de las acciones de grupos criminales; lo que sucede después los marca de manera definitiva y da inicio a una situación que requiere tomar decisiones complicadas mientras van llegando la culpa, la ira, el arrepentimiento y la vergüenza.

“El detonante para contar esta historia tiene que ver con mi propia personalidad y con mis propias ideas políticas y sociales, siempre he sido una persona muy preocupada por la realidad social porque provengo de un contexto difícil; las injusticias sociales y estructurales que vivimos en el país son algo que no puedo dejar pasar por alto, siempre he trabajado con temáticas sociales. Casi siempre me inspiro en el periodismo para escribir y en específico esta película surge a partir de que leí la noticia de la masacre de San Fernando en Tamaulipas [2010], un hecho que me pareció sumamente atroz”, explicó el director Miguel Salgado en entrevista con La Razón.

Tras conocer dicha noticia, el realizador comenzó a hacerse diversas preguntas relacionadas con la naturaleza humana. “Pensaba, ¿qué nos ha sucedido como seres humanos y como sociedad específicamente en México para que lleguemos a estos grados de atrocidad? Ése fue el punto de partida, me puse a investigar muchísimo porque han habido más películas y documentales que han tratado ese tema de distintas maneras, pero yo quería explorar un lado que me parecía que no se hablaba, lo que pasa con los jóvenes que al azar son trastocados por el crimen organizado”, siguió explicando.

“Con esta película quería indagar en el trauma de estos jóvenes en los que hay un montón de sueños, pero que el sistema no los deja cumplirlos porque vivimos en un país con injusticias estructurales tremendas”, detalló.

También quería hablar de los jóvenes que “son obligados a entrar en la delincuencia y que de repente pasan de ser víctimas a victimarios, quería indagar en las emociones que tienen que ver con la culpa, la vergüenza y la redención; básicamente quería analizar cómo puede vivir un personaje con un hecho tan atroz como el que pasa en la película con su protagonista”, abundó el cineasta.

Miguel Salgado comentó que se centró en la vergüenza porque es la emoción que te inmoviliza en todos los sentidos, por eso es el principal conflicto y la emoción que acompaña al personaje principal.

“Lo que pasa con el protagonista es que de repente se queda como en un estado límbico donde no sabe qué hacer y no entiende lo que le está pasando, empieza a errar. Quería ver qué sucedía con este personaje porque creo que como seres humanos hemos olvidado ser compasivos y ponernos en el lugar del otro para tratar de entenderlo”, señaló.

El cineasta comentó que busca que el público piense qué hubiera hecho si se encuentra en el lugar del personaje central.

“La vergüenza es la emoción principal que acompaña al protagonista en toda la película en conjunto con la culpa y también el objetivo de haber puesto el título que se quedó al final para la cinta era para hacer reaccionar al público, era como decir ‘esto está pasando’ y deberíamos sentir vergüenza. Es parte de lo que pasa en nuestro país, lo hemos normalizado, bien que mal somos partícipes de esto”, dijo.

Después de su éxito en diversos festivales de cine, ahora queda esperar a que el largometraje nacional tenga distribución en cines, ya que debido a las temáticas que aborda, resulta necesario ver el contexto del México que vivimos en la actualidad.