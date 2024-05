Asi fue como Verónica Toussaint conservó su cabello durante el tratamiento contra el cáncer

Desde que Verónica Toussaint fue dignosticada de cáncer de mama, la conductora procuró ser bastante abierta con el público respecto a la enfermedad contra la que luchaba. Esto ayudó a muchas personas y celebridades como Martha Guzmán, a detectar de manera oportuna su cáncer y con ello, salvar sus vidas.

Algo que llamó la atención del público fue que, al parecer, Verónica Toussaint había pasado por la radioterapia y el resto de los tratamientos en contra del cáncer sin perder su cabello. Sin lugar a dudas, algo poco común que sin embargo, también pasó con Daniela Romo.

La comunicadora explicó cual fue su secreto para mantener el cabello durante sus tratamientos en contra de esta dura enfermedad y los motivos por los que se preocupó por mantener su melena intacta.

Verónica Toussaint habla de su lucha contra el cáncer

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Verónica Toussaint habló abiertamente de cómo fue su lucha contra el cáncer de seno. De este modo, relató cómo gracias a la detección temprana, la cirugia fue para eliminar el quiste, en lugar de deshacerse de toda la masa mamaria.

"Ahorita estoy terminando ese triatlón: quimio, cirugia y radiación. Sin embargo, el cáncer es un Iron Man [...] a partir de agosto del año pasado, esta es una carrera que voy a tener que seguir", aseguró en aquel momento Verónica Toussaint.

Cabe destacar que el cáncer es una enfermedad que puede regresar a quienes han enfermado de ella. Si bien pueden pasar años sin una recaída, es indispensable que se realicen revisiones periódicas para asegurarse de que todo en el organismo se encuentra en orden.

¿Cómo hizo Verónica Toussaint para mantener su cabello durante las quimioterapias?

"El tema del pelo es bien personal", aseguró en la entrevista Verónica Toussaint, "hay muchas personas que te dirán 'ay ya, es pelo, te lo rapas y te va a volver a crecer' pero verte al espejo y verte enfermo es lo que hace la diferencia", dijo.

Para evitar perder su cabello, la actriz optó por utilizar un casco frio, también conocido como gorros hipotérmicos. El mismo funciona al contraer los vasos sanguineos del cuero cabelludo, pues así se cree que disminuyen las celulas de quimioterapida que llegan a los folículos pilosos.

La artista destacó que si bien ya se habia rapado en el pasado por elección propia, para las quimioterapias prefirió intentar con el casco, ya que no quería sentirse enferma: "Yo decidí cuando me dieron el diagnóstico que yo no estaba enferma, que yo tenía un tumor de cáncer pero no estaba enferma".

De este modo, Verónica Toussaint dejó en claro su postura frente al cáncer, pues destacó su deseo para que no se le considerara como una víctima de la enfermedad, a pesar de que tuviera que llevar el casco frio por horas después de la quimioterapia para evitar la pérdida de cabello.