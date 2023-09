Victoria Ruffo asusta a fans al aparecer en cama de hospital ¿Qué le pasó? | FOTO

La actriz Victoria Ruffo causó preocupación entre sus fans porque publicó una foto desde el hospital con la cabeza vendada.

En su cuenta de Instagram la actriz compartió la foto e inmediatamente sus seguidores empezaron a preguntarle qué es lo que le había pasado.

Sin embargo, Victoria Ruffo está bien y solo se trató de una foto de recuerdo con la que quiso homenajear a Magda Guzmán, quien falleció en 2015.

“En nombre del amor! @karinaduprez y mi querida Magda Guzmán (QEPD)”, escribió la actriz en su publicación. Se trata de una escena que grabaron para la telenovela “En nombre del amor”.

Cuando los fans de la actriz se dieron cuenta de que era un recuerdo y no una foto actual y que no le había pasado nada a Victoria Ruffo, todos se tranquilizaron.

“Dios mío Victoria me asusté”, “Yo que lo vi tarde se me aceleró el corazón...ni vi ni que decía, solo la vi a ella en la camilla y me desesperé...”, “Pero qué susto, creí cualquier cosa”, “Oh por Dios Santísimo... no nos asustes así mi Queen... casi q me da el soponcio”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.

La última vez que Victoria Ruffo se dejó ver también asustó a sus fans porque fue abordada en el aeropuerto por varios reporteros, quienes la vieron llegar en silla de ruedas.

La actriz contó que tiene un problema de espalda por lo que casi no camina distancias muy largas, por tal motivo fue que pidió el apoyo de la silla de ruedas en el aeropuerto de la Ciudad de México.