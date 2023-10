Ellas soy yo: ¿Quién es en la vida real Arlen, que sale en la serie de Gloria Trevi?

En la serie de Gloria Trevi “Ellas soy yo” aparece el personaje de Arlen, quien es un personaje relevante en la historia, pues de acuerdo con los relatos de las chicas que pertenecieron al grupo de Sergio Andrade en la vida real, ella era la favorita del productor musical en ese momento.

En la serie Arlen es hermana de Alondra y las dos se embarazan de Sergio Andrade, por lo que cabe recordar que solo había dos grupos de hermanas en el clan: las hermanas Edith y Tamara Züñiga y Karola, Katia y Karla de la Cuesta.

¿Quién es Arlen de Ellas soy yo en la vida real?

Arlen de la serie de Gloria Trevi en la vida real es Karola de la Cuesta y su hermana Alondra en la vida real es Karla de la Cuesta.

Karola en la serie se embarazó y dio a luz a un niño y Andrade no la dejaba que lo viera, bajo el pretexto de que le daba más atención al bebé que a él, pero en realidad es porque no a él no le gustaba tener hijos hombres, sino puras mujeres.

Karola de la Cuesta con su hijo Milton Foto: Especial

Karola tuvo un hijo hombre de Andrade que se llama Milton y actualmente es un joven que ha causado revuelo en las redes sociales.

Mientras que su hermana Karla tuvo una niña llamada Valentina de la Cuesta, quien actualmente es una famosa Tiktoker, quien habla abiertamente de su parentesco con Sergio Andrade, pero rechaza conocerlo y tener algún vínculo afectivo con él.

¿Cómo llegó Karola de la Cuesta al clan Trevi-Andrade?

Todo comenzó en el año 1991 cando las tres hermanas fueron a un evento y ahí las vio Aline Hernández, quien en ese entonces era esposa de Sergio Andrade, y las llevó a conocer a la cantante, quien les ofreció hacer una audición para entrar a su grupo.

Luego de haber “pasado” la audición, Gloria y Mary Boquitas, fueron a la casa de las hermanas por Katia para “reclutarla”.

Un año después entró Karla de la Cuesta, luego de que sus papás le dijeron que la dejaban ir solo si terminaba la preparatoria.

Karola de la Cuesta de joven Foto: Especial

Y en 1996 llegó Karola de la Cuesta al clan, cuando tenía 14 años de edad. Karola contó que solo fue una semana, pero que no le gustó nada de lo que vio cuando estuvo con el clan, pero aseguró que Andrade la estaba chantajeando y que si ella no entraba al grupo, entonces Katia no iba a lograr su sueño de ser famosa.

Entonces decide quedarse para supuestamente ayudar a su hermana, pero después se vuelve la favorita de Sergio Andrade, hasta que el productor musical decide tener un hijo con Gloria Trevi, según la serie de Ellas soy yo, el productor anuncia que ya no va tener relaciones con ninguna chica del clan, salvo Gloria, pues a ella la puso como su pareja oficial.

Por lo que el personaje de Karola queda devastada y se arrodilla para rogarle a Sergio Andrade que no la deje.

¿Qué hace actualmente Karola de la Cuesta?

Karola de la Cuesta se dedica a hacer activismo para ayudar a víctimas de trata. En el 2020 apareció en una campaña de la fundación Unidos VsTrata para llamar a la donación para la lucha contra este delito.

Además se deja ver libremente por las redes sociales junto a sus hermanas Katia y Karla.