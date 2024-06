VIDEO | Abuchean a Carlos Villagrán 'Quico' en casilla electoral y reacciona con fuerte insulto

Si bien Carlos Villagrán, mejor conocido como Quico de El chavo del 8 es uno de los personajes más reconocidos en el mundo de la televisión mexicana, parece ser que no a todo el mundo le cae bien y cuando alguien le demuestra poco cariño, él no teme en reaccionar con fuerza contra ellos.

Así sucedió este domingo durante las elecciones México 2024, donde millones de mexicanos acudieron a las urnas para votar por diputaciones, senadurías, gubernaturas, alcaldías, la jefatura de gobierno y la presidencia de México.

En esta ocasión la alta demanda y poca eficiencia en las casillas provocó que se formaran largas colas donde el público tenía que esperar varias horas para poder votar. Es por ello que Carlos Villagrán generó polémica al saltarse las filas e ir directamente a las casillas.

Carlos Villagrán genera molestia al saltarse las casillas y así reacciona ante abucheos

"Quico se coló a las votaciones y su cinismo al salir fue inminente", dice la descripción de un video donde muestra al famoso actor saliendo de realizar su voto. En el clip, podemos ver que cuando Villagrán sale del recinto, recibe un sinfín de abucheos por parte de las personas que se encontraban haciendo fila y que se dieron cuenta de que se la había saltado.

El actor se nota por un momento confundido al inicio, pero después decide reaccionar con un insulto, al hacer el movimiento de una 'mentada de madre' dirigida a aquellos que le gritaban por haberse saltado la fila.

En Tiktok, el video se volvió viral rápidamente y decenas de usuarios respaldaron la queja del autor la publicación, aunque otros usuarios prefirieron apoyar a Quico:

"Que no el señor tiene 80 años?, según yo esta en su derecho de pasar a la fila o de inmediato por ser de la tercera edad", "coló a toda su familia", "bueno pero es Quico a el se le puede pasar eso", "eso fue un: "no me simpatizas" versión 2024" y "Los de 3era tienen prioridad, pero a mi parecer fue errónea su reacción por ser figura pública", fueron algunos de los comantarios en la publicación.

Cabe destacar que hace pocas semanas, Carlos Villagrán fue criticado después de que se dio a conocer el costo que cobra por una breve convivencia con fanáticos. Ahora, Quico generó molestia por saltarse la fila para votar en las recientes elecciones presidenciales en México.