VIDEO | Aleks Syntek defiende a su hijo tras revelar que casi golpea a una persona por su gusto musical

Aleks Syntek defendió a su hijo de las burlas de las cuales ha sido víctima después de ser criticado duramente cuando aseguró que el joven suele molestarse y ser agresivo al momento en el cual no le permiten cambiar el reguetón y la música actual por temas de artistas como Coldplay o The Killers. El famoso asegura que el tema fue "sacado de contexto" por lo usuarios de rede sociales, quienes han aprovechado la oportunidad para generar memes alrededor de la situación.

"En ningún momento él agredió a nadie" aseguró Aleks Syntek, a pesar de que en el pasado aseguró haber visto a su hijo casi golpear a otros chicos porque no quieren cambiar la música que suena en una fiesta. "Lo que me molesta es que juzguen a mi hijo y que se metan con mi hijo los medios y la gente con sus juicios" y señaló que a él podían criticarlo, peor que dejaran a su hijo en paz.

¡No soportó! 💋 "Con mi hijo no se metan", dijo Aleks Syntek tras polémica de su hijo por casi agarrarse a golpes en una fiesta por no poner rock en vez de reggaetón. #FórmulaEspectacular pic.twitter.com/oEmSNX4c4c — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 24, 2024

Aleks Syntek defiende a su hijo de redes sociales

El famoso pidió que terminaran con la narrativa donde "atacan" a su hijo en redes sociales a través de diversos memes donde lo señalan por ser agresivo e intolerante, pues aseguran que es una mala señal que el joven reaccione con violencia a los gustos de otras personas. Aleks Syntek entonces contó un poco más de ese día:"A mi hijo me lo llevé, lo tuve que sacar de la fiesta, nos salimos porque estaba muy incómodo".

El cantante aseguró qe siempre ha procurado enseñar a sus hijos el valor de la tolerancia, pus si bien les ha instado a escuchar todo tipo de música, también ha querido hacerlos conscientes "del contenido que están metiendo en su cabeza, sobre todo en el subconsciente" y aseguró que ha permitido que vayan a conciertos de artistas que no disfrutan del todo, pero a los que asisten porque es la moda.

"En mi familia no hay prohibición de nada. Hay respeto y educación, que es diferente" finalizó con el comunicado donde hace referencia a lo que muchos usuarios señalaron, que era que el cantante les había enseñado a no escuchar música que no fuera de su agrado.

Usuarios reaccionan al video de Aleks Syntek donde defiende a su hijo

"¿Quien va a una fiesta con su papa?", "Si fuera una persona educada respetaría los gustos de cada quien", "Sacaron de contexto? Literal es el contexto", "Mi hijo cuando no está a gusto en un lugar se va y tiene la capacidad de decidir donde le gusta estar y donde no" y "resumen : ya nadie le hable al hijo de Alex Syntek" fueron algunos comentarios que recibió el video tras ser publicado en TikTok.