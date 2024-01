Aleks Syntek: ¿Qué dice 'Tú necesitas', la canción por la que lo acusan de hacerle grooming a su esposa?

Aleks Syntek está protagonizando una nueva polémica, pues el famoso confesó que conoció a su esposa cuando ella Karen Coronado cuando ella tenía 15 años y él 23, mientras estaban en un antro, tras lo cual inició su relación amorosa con ella. Por este motivo miles de personas lo están acusando de haberle hecho grooming.

Por si fuera, poco, el famoso señaló que su canción “Tú necesitas” se la escribió y dedicó a ella, por lo cual los internautas, tras analizar la letra, señalaron que en su sencillo el cantante narra su grooming hacia la hermana de Ingrid Coronado.

Mucha funa a Florencia Guillot… ahora hablemos de Ingrid Coronado tomando la misma postura con Aleks Syntek y su esposa. ¿Un wey de 23 saliendo con alguien de 15? Ahhh pero que espanto con las letras de reggaeton. Congruencia, por favor. La p3dof1lia espanta mucho más, Aleks. pic.twitter.com/GqH2EQEHuv — 𝕕𝕒𝕟𝕚𝕖𝕝𝕒.✨ (@DimeSchuster) January 21, 2024

"¿Ubican la canción de 'Tú Necesitas? Estaba yo en el antro de moda, que era el Bulldog. Karen estaba de colada porque todavía no estaba en la edad de poder entrar al lugar y se había colado con su hermana", narró.

"Yo me estaba pasando una noche aburrida, no estaba muy contento. Ya tenía planeado pedir el coche para irme a casa, cuando volteo y veo en una esquina a una güerita bailando solita. 'Es que no puede ser que nadie te vio... al parecer me quedaré un poco más'", continuó todo turbio.

"Me esperé un ratito, se paró de la mesa hacia el área de pista. Me la topé y dije 'hola, ¿por qué no me saludas?' Es que no supe cómo abordarla y usé la chafa", añadió Syntek.

Tras recibir comentarios de crítica como "También le gustan los pequeños de Inglaterra vdd", "siempre dio grima, ahora da más aún", “o sea que SÍ la vio chiquita", Aleks Syntek emitió un duro mensaje, el cual borró al poco tiempo, en el que afirmó que todos estaban enfermos por atacarlo, menos él.

@syntekoficial2 23 años con mi persona favorita en esta vida y cientos en otras ❤️ ¡Feliz Aniversario! ♬ sonido original - Aleks Syntek

“Las mentes torcidas que escuchan y piensan lo que quieren pensar me deprimen cada vez más, el mundo está muy enfermo. Sin embargo, hay más gente buena que mala en la humanidad y al final la bondad y la verdad perseveran ‘busca a tu tribu y se feliz’”, escribió Aleks Syntek en Twitter.

Ante ello, los fans han afirmado que “Tú necesitas” de Aleks Syntek es una canción sobre grooming y se han dedicado a exponerlo en redes. Aquí te dejamos la letra para que lo juzgues por ti mismo/a/e.

Letra de "Tú necesitas de Aleks Syntek"

Es que no puede ser que nadie te vio

Que estabas aquí, en la soledad

Es que no puede ser que nadie se fijo

En tu inocencia y tu necesidad

Se notaba que buscabas algo

Algo más para tu ingenuidad

Lo que de experiencia te llegara

Eso que pudiera darte yo

Al parecer me quedaré

Un poco más

A lo mejor y soy yo

Lo que tú necesitas

Al parecer me quedaré

Un poco más

A lo mejor y soy yo

Lo que tú necesitas

Cuán más, me necesitas

Tal cual, aquí estoy yo

Cuán más, me necesitas

Tal cual, aquí estoy yo

Es que no puede ser que fácil llegó

La oportunidad de descubrirte aquí

Es que no puede ser lo hermosa que estás

Que no puedo dejarte de admirar

Te miraba bella y transparente

Pero llena de curiosidad

Y yo que no tengo buena suerte (uh huh uh huh)

Me llego la hora de enseñar

Al parecer me quedaré

Un poco más

A lo mejor y soy yo

Lo que tú necesitas

Al parecer me quedaré

Un poco más

A lo mejor y soy yo

Lo que tú necesitas

Cuán más, me necesitas

Tal cual, aquí estoy yo

Cuán más, me necesitas

Tal cual, aquí estoy yo

Tú eres el hit

Yo te quiero, te quiero como un hit

Me ha llevado hasta donde más

Me verás, pude verte como yo te vi bien

Desde luego que te vi para mí

Tal cual te vi luego yo me decidí

A quedarme cerca de ti

Esta noche sabrás lo que yo te puedo dar

Si te quedas junto a mí

Al parecer me quedaré

Un poco más

A lo mejor y soy yo

Lo que tú necesitas

Al parecer me quedaré

Un poco más

A lo mejor y soy yo

Lo que tú necesitas

Cuán más, me necesitas

Tal cual, aquí estoy yo

Cuán más, me necesitas

Tal cual, aquí estoy yo