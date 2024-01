Frida Sofía revela por qué no entró a La casa de los famosos  por 'dignidad humana'

Frida Sofía desató polémica al no participar en “La Casa de los Famosos 4” reality en el que se rumoreaba que iba a estar. Ante ello, la famosa emitió un comunicado en el que reveló que sí iba a estar, pero que al final decidió no hacerlo por “dignidad humana”.

A través de sus redes, Frida Sofía emitió un extenso comunicado en el que habló del tema, detallando el motivo por el cual decidió detener las negociaciones con Telemundo para estar en el programa: le querían hacer firmar para que un investigador le buscara todos sus trapitos sucios o polémicos de s vida.

"Telemundo me contactó para formar parte del referido programa y, después de diversas pláticas y negociaciones, habíamos llegado a un arreglo para confirmar mi participación; sin embargo, he de informarles que, el motivo por el cual me negué a vincularme contractualmente para dicho fin, atendió a una solicitud de Endemol que tenía como finalidad que la suscrita otorgara mi consentimiento para que, a través de una figura jurídica que existe en Norteamérica, se contratara a una empresa que realizaría una supuesta investigación respecto de todos y cada uno de los aspectos de mi vida privada", señaló.

"La figura jurídica que me propusieron consentir, haría que se realizara una investigación que no tenía ninguna relación con la propuesta comercial que estábamos acordando", añadió.

no te pierdas: Aseguran que existe un VIDEO de Enrique Guzmán abusando de una menor

La hija de Alejandra Guzmán explicó que tampoco tiene problemas legales ni en Estados Unidos ni en México que le impidan desplazarse libremente, como se ha rumorado.

"También, se ha especulado que mi negativa para otorgar mi consentimiento en la investigación a la que les he hecho mención anteriormente atiende a que tengo problemas legales en los Estados Unidos lo cual también es falso, puesto que no tengo un solo problema con la justicia, ni en la Unión Americana, ni en México", dijo.

"Cuando me solicitaron otorgar mi consentimiento para lo que ya he mencionado, mi equipo legal se dio a la tarea de investigar respecto de dicha figura legal, la cual no se encuentra contemplada en las leyes y disposiciones mexicanas y, una vez que me informaron los alcances de dicha situación, fue que decidí no vincularme contractualmente con dicha productora", abundó.

Frida Sofía añadió que decidió proteger su derecho a la intimidad, pues es primero su dignidad humana que un reality morboso con Alfredo Adame y puros randoms.

"He de decirles que mi decisión no atendió a un exabrupto y mucho menos a condiciones diferentes a las que estoy manifestando en este comunicado, sino a un hecho de dignidad humana y de que se respete mi derecho humano a la privacidad, el cual se encuentra protegido por las leyes mexicanas, tal y como lo han establecido diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por esa y única razón, es que no accedí a firmar el contrato y por tanto, no participar en dicho programa", sentenció.

"Lamento las declaraciones y especulaciones que se han hecho con respecto al tema, sin embargo, es mi responsabilidad y compromiso profesional, hacer la presente aclaración para que, asimismo, en un futuro, mis compañeros y colegas del medio, puedan evitar que se cometan atropellos que, eventualmente, puedan afectar sus carreras y más importante, sus vidas privadas", finalizó Frida Sofía.