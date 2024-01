Maryfer Centeno afirma que Alfredo Adame es muy guapo: 'está precioso el señor'

Maryfer Centeno se convirtió en la burla de todo México, y además perdió toda la credibilidad que pudo haber tenido como grafóloga, pseudociencia sin fundamento científico, al hacer una polémica entrevista en la que le “interpretó” la firma de Xochitl Gálvez.

Ahora, la polémica Maryfer Centeno desató muchas más críticas al afirmar que Alfredo Adame es el hombre más hermoso que ha visto en su vida y llamar envidiosos a quienes digan lo contrario.

Maryfer Centeno Especial

Cabe recordar que días antes, Adame despotricó en contra de Maryfer, y le dijo cosas como: “Es la hija del cachirulo, es una fantasiosa, mentirosa, mitómana, que dice que es criminalista, que es abogada, que es pitonisa y no sé cuántas cosas”.

Añadió que es “una farsante, producto de los programas chafas que hacía la productora Magda Rodríguez del canal 2 y luego la hermana. A la gente le cae en la punta del hígado esa mujer, que la critiquen y que la sigan criticando”.

Maryfer Centeno no soportó y le respondió a Adame asegurando que su “grafología” sí está sustentada, aunque no dijo por qué especialistas o ciencias: “Al menos tomate la molestia de ver lo que sí dije, porque dijiste cosas que no dije y eso desde mi punto de vista, es poco profesional. Lo tuyo es venganza porque no te gustó lo que dije".

Alfredo Adame hablando de Maryfer Centeno. pic.twitter.com/owIVeHgHtx — La Corneta Negra (@LaCornetaBlack) January 22, 2024

No obstante, “grafóloga” no pudo contener sus deseos más bajos y afirmó que Ademe, aunque le tiró hate, no deja de ser un hombre hermoso.

"Veo lo mismo que él dice: ¿Cuántos Récord Guinnes ha ganado? Creo que ha estado en las olimpiadas. Es un excelente conducto, actor. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien dude de la belleza de Alfredo Adame. Ahora me doy cuenta que Adame tiene razón: Lo envidian y no pueden reconocer que es un hombre muy exitoso", señaló.

Por eso añadió que ya lo perdonó y que no le pagó ni un solo peso para hablar maravillas de él: "Yo les pido a los envidiosos que ya no me digan: '¿Qué cuánto me pagó Adame?' Porque yo pienso que está muy guapo (...) Que no lo están viendo, está precioso el señor", finalizó.