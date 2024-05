VIDEO | Angelique Boyer confiesa si está embarazada tras levantar sospechas con Sebastián Rulli

Angelique Boyer aclaró si está o no embarazada, después de que se hiciera viral un video en el que aparecía con el vintre un poco abultado, cosa que sorprendió al público que la conoce por la increíble y esbelta figura que muestra en las novelas en las que participa.

Fue la semana pasada que se viralizó una historia desde la cuenta de Sebastián Rulli, pareja de Angelique Boyer, donde pasean junto a unos niños pequeños y llamó la atención el vientre abultado de la reconocida actriz.

El público había mostrado en su mayoria felicidad al saber que la pareja podría estar esperando un bebé, aunque otros destacaron que ellos han dicho desde siempre que no hay interés entre las celebridades en tener un hijo ¿las cosas han cambiado o no?

Esto dijo Angelique Boyer sobre su supuesto embarazo

La protagonista de Teresa reveló el motivo detrás del abultado vientre que se vio en el video viralizado a través de redes sociales. La actriz aseguró que todo se trataba de un malentendido y bromeó sobre las consecuencias que tuvo su pareja por subir el clip que desató las críticas.

“Ese día Sebas durmió en el piso por subir ese video. Qué les digo, no coman tanto jamón serrano y cerveza porque pues eso pasa…” excalmó la joven en un tono tranquilo y honesto, al señalar que por eso estaba inflamada.

Asimismo, la actriz mencionó que disfruta de pasar el tiempo con sus sobrinos, pero que esto es bastante diferente a criarlos, "La felicidad de estar con los sobrinos, con las sobrinas y uno los apapacha y cada quien para su casa".

Cuando se le señaló el deseo de sus seguidores por ver un hijo entre ella y Sebastian Rulli, Angelique Boyer se mostró contundente al asegurar que no desea tener hijos con su pareja, ya que "salen muy caros".

"Ellos no lo van a llevar a la escuela, no lo van a llevar a la universidad, no van a pagar su manutención, salen muy caros los niños", señaló la actriz, quien ha decidido llevar una vida libre junto a su pareja, pues tampoco creen en la institución del matrimonio.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli son una pareja de viajeros empedernidos, quienes disfrutan de su relación donde no se atan con el matrimonio o con hijos, por lo que no es posible que Angelique Boyer este embarazada.