VIDEO | Bárbara Torres ofende a Wendy Guevara con humillante comentario

Bárbara Torres se lanzó contra Wendy Guevara en La casa de los famosos y le hizo un comentario discriminatorio que encendió las redes sociales.

Todo sucedió cuando Bárbara Torres fue con el team infierno a platicar sobre las nominaciones y la persona que será salvada hoy. Le exigió a la Barby Juárez que la salve, porque de no ser así solo quedaría una “completa” en la casa y Wendy Guevara.

“Ya sólo quedamos dos mujeres en la casa, porque tú no eres mujer… Yo le dije a ‘Barby’ que me salve a mí porque somos las dos mujeres reales. Tú no, tienes pen… y sen*s, tú eres hombre”, dijo la comediante delante de todo el team infierno.

El comentario hizo que Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Emilio Osorio y Nicola Porcella salieran a defender a Wendy Guevara y le aseguraron a Excelsa que la influencer sí es mujer.

“Ella entró como mujer. Si Wendy gana este reality, ganó una mujer”, señaló Poncho de Nigris, mientras que Sergio Mayer le pidió a Bárbara que fuera inclusiva y no volviera a hacer ese comentario, porque además lo hizo dos veces.

¿Wendy Guevara lloró por comentario de Bárbara Torres?

Algunos fans aseguran que Wendy lloró con lo que le dijo Bárbara Torres, pero en el video se observa que solo tiene sueño y está bostezando.

Sin embargo, si se observa que tiene una gran incomodidad en el rostro mientras escuchaba lo que le decía Bárbara. Después expresó verbalmente su inconformidad cuando a la charla se unió Jorge Losa, porque él tampoco aguanta a la comediante, después de que le exigió a Barby que la salve.

Fandom se lanza contra Bárbara por humillar a Wendy Guevara

En redes sociales el comentario de la actriz de la Familia P.Luche indigó a los usuarios y ahora más que nunca piden la eliminación de la actriz, los fans de la influencer están enojados y están haciendo campañas para sacar a Excelsa de La casa de los famosos.