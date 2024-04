VIDEO | Captan a Imagine Dragons 'puebleando' en San Miguel de Allende, Guanajuato

Antes de su presentación en la Feria de las Fresas 2024 en Irapuato, Imagine Dragons decidió recorrer el estado al pasear por San Miguel de Allende. La agrupación americana fue vista paseando por las calles del pueblo para sumergirse en la cultura que ofrece el lugar, lo cual llamó la atención de los habitantes.

Imagine Dragons fue una de los actos que sorprendió al anunciar el cartel de la Feria de las Fresas, aunque desde el año pasado se ha vuelto bastante común el encontrar a agrupaciones de renombre internacional en eventos de los diversos estados en México, como sucedió el año pasado con la Feria de San Marcos o recientemente con la Feria de León.

Imagine Dragons en San Miguel de Allende

Desde las coloridas fachadas de las casas coloniales hasta los vibrantes mercados locales, Imagine Dragons no dejó pasar la oportunidad de explorar cada rincón de esta joya colonial, donde se mostraron encantados por la atmósfera única que ofrece el recinto.

Fue a través de un video de tan solo un par de segundos que grabaron a la banda en medio de la calle en San Miguel de Allende. Los famosos caminan con normalidad en las calles, sin que nadie los moleste a pesar de serr una de las bandas más reconocidas de los últimos años.

"Esta gentrificación si acepto", "Estuvieron hospedados en un hotel de San Miguel antes y después de su concierto en Irapuato", "Wey yo pasé junto a ellos en el mercado y no supe hasta que lo vi en tiktok y me di cuenta", "la gente pasa a su lado como si no los conociera" y "Yo si le pediría foto" son algunos de los comentarios que recibió el video. A pesar de ello, otros internautas señalaron que no eran Imagine Dragons quienes paseaban en San Miguel de Alende antes de su concierto en el estado.