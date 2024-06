VIDEO | Christian Nodal habla de la PEOR discusión que tuvo con Cazzu antes de separarse

Christian Nodal reveló cuál ha sido su peor pelea con Cazzu, antes de que la relación terminara. No cabe duda que desde que la pareja anunció su distanciamiento, el público se ha preguntado qué pasó que hizo que una relación que lucía tan estable, terminara de un momento a otro.

Por ese motivo, no han parado las especulaciones sobre la ruptura entre Cazzu y Nodal, lo cual ha llevado al público a especular que entre ellos quizás hubo una infidelidad por parte de 'El Forajido' y otros rumores desatados por la busqueda de respuestas.

Sin embargo, en una reciente entrevista, Christian Nodal dejó ver que no todo fue miel sobre ojuelas en su relación con Julieta, puesto que dio a conocer que hubo alguna que otra pelea fuerte y reveló el motivo por el que tuvieron un fuerte encontronazo antes de romper su relación.

Nodal habla de su pelea más intensa con Cazzu

Tras pensar unos segundos en cuál había sido al peor discusión con Cazzu, Nodal habló sobre una diferencia que tuvieron cuando ambos tocaron el tema del feminismo, ya que Nodal creía conocer al respecto, pero descubrió que había más por saber tras conocer a la madre de su hija.

"Ella es súper feminista y me acuerdo que, a veces, tenía conflicto de que yo decía 'pero mami si tú estás tratando de dar este mensaje…'. Ella se enojó mucho, pero tuvo la paciencia de explicarme el empoderamiento y de dónde venía la igualdad. Le hice un pleito por eso y después ella me lo enseñó y fue el que más me dio vergüenza porque yo no conocía mucho del feminismo", contó en la entrevista.

Para dejar a un lado el mal momento, Nodal también quiso recordar el recuerdo "más precioso" que tuvo al lado de su ahora ex pareja, Cazzu, cuando ella le indicó que serían padres.

"Yo creo que el recuerdo más precioso es cuando me dijo que iba a ser mamá. Yo nomás servía para pelear con ella. Obviamente la protejo, la cuido, pero cuando me dijo que iba a ser mamá fueron tantas emociones", recordó.

Tras su rompimiento, tanto Cazzu como Nodal recalcaron el respeto que sienten por el otro, dejando en claro así que la prioridad es tener una relación adecuada como padres de su primera y única hija, quien nació hace menos de un año.