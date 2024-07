VIDEO | Le piden perdón a Christian Nodal por críticas sobre su relación con Ángela Aguilar

Si bien Christian Nodal es uno de los cantantes más reconocidos del género regional mexicano, el artista ha sufrido de una gran cantidad de mensajes negativos a partir de que se dio a conocer su relación con Ángela Aguilar. Por este motivo, su música se ha visto algo opacada.

A pesar de todo, Christian Nodal se encuentra actualmente en medio de una gira por Europa, por lo que ha visitado varios lugares. Hace poco, tuvo una presentación en Londres, donde algunos de sus fanáticos aprovecharon para acercarse al artista y mostrar su cariño. al pedirle perdón por el odio que ha recibido en las últimas semanas.

No cabe duda que la relación del cantante con Ángela Aguilar ha dejado más que nada comentarios negativos para la pareja, aunque los artistas tratan de no darle demasiada importancia a lo que dice la gente y así, prefieren enfocarse en su amor y sus carreras.

te puede interesar ¿Ángela Aguilar y Christian Nodal podrían demandar a negocio mexicano por hacer sus versiones en piñata?

Fans le piden perdón a Nodal por críticas sobre su relación

En más de una ocasión desde que la pareja anunció su noviazgo, han habido usuarios que defienden el amor de Nodal y Ángela, al señalar que si bien no se dio de la mejor manera el anuncio al público, de que hay amor entre los dos, lo hay, y por ello, aseguran que merecen vivirlo con orgullo.

A propósito de la reciente presentación de Nodal en el 02 Sheperd's BushEmpire de Londres, el mexicano salió a convivir con sus fanáticos, quienes le mostraron su afecto y apoyo al asegurar que el cantante "merece ser feliz" sin importar los mensajes que reciba sobre su vida amorosa.

"Te vamos a apoyar con quien quiera que estés Christian, te lo digo de verdad, disculpa por juzgarte, mereces ser feliz, cometer errores, vive la vida Christian Nodal", comentó una de las seguidoras para el artista, quien se mostraba contento de ver a su público.

After the Show Christian atendiendo a sus fans en Londres...



Credits: @djkhrizuk pic.twitter.com/UHiM8khpeI — California Nodal Fan Account (@Anahi401) June 30, 2024

El artista se tomaba fotos con el público, aunque no habló demasiado y no respondió tampoco a las preguntas sobre si se había casado o no con la hija de Pepe Aguilar. En el video, se puede ver cómo es escoltado por seguridad hasta que llega al auto que lo espera.

Las opiniones se dividieron con respecto al video en el que le piden disculpas a Christian Nodal por las críticas sobre su relación con Ángela Aguilar, pues unos aplaudieron la situación, mientras otros aseguraron que daba "cringe (pena)". ¿Será muy pronto para que el público lo perdone?