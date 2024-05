VIDEO | Geraldine Bazán rompe en llanto tras enfrentarse con Aleska Génesis en La Casa de los Famosos 2024

Estamos en la recta final de La Casa de los Famosos 2024, pero ni así las celebridades terminan de discutir entre si y tener problemas. Ahora, la pelea es protagonizada por Geraldine Bazán y Aleska Génesis,

Todo comenzó porque en la gala de eliminación, Patricia Corcino señaló que no le agradaba el "doble juego" de Aleska Génesis, pues desde hace tiempo aseguran que la modelo ha buscado ser del agrado de los dos bandos de La Casa de los Famosos 2024, demostrando así poca lealtad.

En este sentido, los integrantes del reality presenciaron varios pleitos entre Aleska y Geraldine, pues cuando comenzó el descontento entre ellas, ya nada detuvo la situación, en la que Maripily Rivera también se montó.

ALESKA VS GERALDINE | Se desata la guerra en un mismo cuarto. 🔥🔥🔥 ⚔️ #LCDLF4 pic.twitter.com/Z6kqhkN3nL — TelemundoPR (@TelemundoPR) May 7, 2024

Así fue el pleito entre Aleska Génesis, Maripily Rivera y Geraldine Bazán

Las concursantes del cuarto Agua del popular reality se encontraban en la sala principal del reality. Entonces, Maripily Rivera encaró a Geraldine Bazán para reclamarle su 'hipocresía'.

"Te tengo que decir a ti que si tienes que decirme algo, que me lo digas de frente", contestó Maripily, "dímelo de frente, como yo te lo estoy diciendo ahora. No andes diciendo por ahí: 'No saluden a Maripily', si tú no me quieres saludar me lo dices desde ahora porque yo no te dirijo la palabra hasta que termine el reality", agregó.

"Así le hacemos", contestó Bazán, quien procuró mantenerse tranquila ante la situación. "Así le hacemos", respondió Maripily. Sin embargo, esto fue solo el inico del iceberg, donde Aleska aprovechó para encarar a Geralldine sobre lo que había dicho anteriormente.

"En la piscina me dijiste que se veía mal que yo me la pasara todo el tiempo con Patricia", acusó Aleska. "Entonces ¿cómo te ves tú que te la pasas con Patricia, con Paulo?"

"Es que así llegué yo desde el principio esa no es una duda que sembré yo, ¿ok?", finalizó ya irritada la actriz de telenovelas en la emisión de este lunes que forma parte de la recta final de La casa de los famosos 4.

Posterior al encuentro, Geraldine Bazán habló con Paulo Montero y rompió en llanto al hablaro sobre el encontronazo que tuvo con Aleska. El público se ha dividido entre quienes apoyan a la modelo y quienes la señalan de buscar problemas con todas las mujeres del reality, al asegurar que ahora a sido el turno de la actriz mexicana.