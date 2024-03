VIDEO | Gustavo Adolfo Infante despide a un colaborador en programa EN VIVO, así reaccionan

Gustavo Adolfo Infante despidió a uno de sus colaboradores en pleno programa en vivo, lo cual sorpendió a la audiencia y desencadenó una serie de reacciones por parte de sus seguidores, quienes no esperaban qu el conductor reaccionara de una manera tan explosiva contra un compañero. Si bien el periodista de espectáculos ha destacado por ser un personaje que no se guarda los comentarios sobre las noticias del día a día, esta vez él protagoniza una polémica que sorprendió a su audiencia.

A través de su reciente programa de YouTube este 29 de febrero, el comunicador Gustavo Adolfo Infante dio a conocer al aire el despido de uno de sus colaboradores, pues pareceesatr cansado de las actitudes de quien, hasta hace poco, era uno de los personajes que aparecían en el sitio web del artista.

¿Por qué Gustavo Adolfo Infante despidió a Alexis Lodigiani?

Durante el directo, Gustavo Adolfo Infante despidió al doctor Alexis Lodigiani, quien daba consejos de alimentación durante el tiempo que paerticipó en el programa del periodista. Parece ser, sin embargo, que su ausencia reciente no agradó en lo absoluto al comunicador, motivo por el cual decidió retirarlo de entre sus colaboradores, ya que consideró que el doctor no tenía el compromiso deseado.

"El doctor Alexis Lodigiani hoy tenía qué venir y tiene tres semanas que no viene porque está ocupado, hoy le hablamos y dijo: 'No pues no voy a ir porque es mi cumpleaños', y la semana pasada porque tenía una conferencia, la anterior no me acuerdo por qué y la otra tampoco iba a poder venir" indicó el comunicador de espectáculos.

Asimismo, Gustavo Adolfo Infante señaló: "si alguien como el doctor Lodigiani, al cual quiero mucho, no tiene interés por ustedes el público, yo tampoco tengo interés en él" arremetió, enterrando así su relación con su ex colaborador, El público mostró su apoyo a la decisión del periodista, quien se mostró determinante ante la situación.