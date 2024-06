VIDEO | Laura Bozzo se va a operar el rostro para lucir más joven, 'Despídanse de esta cara de momia vieja'

Laura Bozzo dio a conocer que se someterá a una operación de rejuvenecimiento facial. Esto después de que hace varios días, la famosa recibiera duras críticas por el modo en que lucía su rostro, lo que la ha llevado a revelar los detalles detrás de un próximo procedimiento estético.

Fue desde la última aparición de Laura Bozzo en MasterChef Celebrity, que el rostro de la famosa quedó al descubierto y el público señaló que el tiempo había cobrado factura en ella, algo que en sus redes sociales no se podía percibir por la cantidad de filtros que utiliza en las fotos que sube.

El mismo Rey Grupero, compañero de ella en el reality, llamaba a la conductora "sugar momia", entre bromas y con cariño, por su aspecto físico. Ante esto, los usuarios de redes sociales decidieron continuar con el chiste y no han faltado los mensajes hirientes en torno al aspecto de la famosa.

te puede interesar Así fue el impactante momento en que Laura Bozzo abandona MasterChef Celebrity México

Laura Bozzo se someterá a un procedimiento para cambiar su aspecto

La conductora parece estar harta de su aspecto y esto le ha hecho comenzar con toda una operación con la que planea "arreglar" su físico. Aseguró que cambiará sus hábitos, con una alimentación alta en proteínas y ejercicio, todo para "reconstruir a la momia", refiriéndose a ella misma.

Asimismo, por medio de un video, comentó que se realizará un procedimiento estético para lucir más joven. “Tengo mi cirujano que me hace una reconstrucción en base a mis músculos. Me va a hacer un levantamiento, me voy a operar, sí”, dijo.

Laura explicó en qué consiste el tratamiento y se mostró muy emocionada por cambiar su cara: “Quiero que vaya con el cuerpo, entonces me la voy a levantar. Eso de infiltrarte cosas es lo peor porque cuando te las infiltras (en los pómulos), se caen acá (en la barbilla), y entonces se te ve lo vieja, anciana. ¡Horror de horrores! Entonces ahorita quiero una jalada”, indico. Además, en tono de humor, expresó: “¡Despídanse de esta cara de momia vieja porque me la voy a mejorar!”.

📍 LAURA BOZZO anuncia que se operará la cara. Se hará una RITIDECTOMIA, para hacerse un rejuvenecimiento FACIAL‼️😳



"Despídanse de esta cara de momia vieja ... Ahorita quiero una jalada"#LauraBozzo se lo hará con su cirujano Otto Cedron en Perú 🇵🇪 pic.twitter.com/6jWQ0PAdV0 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) June 24, 2024

Ante esto, el público no se ha mostrado del todo amable con la conductora por el aspecto actual de su rostro, lo cual les ha llevado a publicar mensajes como "le urge, se ve horrenda", "sí la necesita" y "la fealdad no se opera". Por otro lado, algunos usuarios se muestran más empáticos con ella y se cuestionan porqué la gente critica tanto el aspecto físico de Laura Bozzo.