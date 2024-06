VIDEO | Lupillo Rivera defiende a Belinda y opina sobre la nueva relación de Christian Nodal con Ángela Aguilar

Lupillo Rivera defendió a Belinda, quién hace un par de días escapó de un evento, supuestamente en una maleta, para evitar dar declaraciones sobre su expareja, Christian Nodal, quien se encuentra en una fuerte polémica por su noviazgo con Ángela Aguilar.

Lupillo Rivera tiene bastante historia con Belinda y con Christian Nodal. Por un lado, con la cantante sostuvo un breve romance que habría resultado en él tatuándose el rostro de la joven, aunque después se lo borró. Con Christian Nodal, existió una fuerte pelea entre los dos por un tiempo, donde se lanzaban comentarios ácidos, mostrando su desagrado por el otro.

A pesar del pasado, el hermano de Jenni Rivera no reparó en hablar, hasta donde sabía, de la situación de la relación entre Nodal y su nueva conquista, Ángela Aguilar, además de defender a su supuesta ex pareja, Belinda.

Lupillo Rivera con Belinda Foto: Especial

te puede interesar Belinda se esconde en la cajuela de un carro evitar preguntas sobre Nodal y Ángela Aguilar (VIDEO)

Lupillo Rivera defiende a Belinda

Lupillo Rivera defendió a Belinda por el rumor que asegura que la artista se escapó en una maleta para evitar dar declaraciones respecto a la nueva relación de Christian Nodal.

Esto sucede en medio del fuerte chisme sobre la relación de "El Forajido" con la hija de Pepe Aguilar, una pareja que ha disgustado bastante al público, al tratarse de un noviazgo que podría parecer apresurado para muchos e indignante para quienes han leído el comentario de Ángela Aguilar, donde asegura que su amor estaba en pausa.

La molestia viene ya que la joven estaría despreciando las relaciones que tuvo el intérprete de "Botella tras botella" con otras mujeres mientras ellos estaban "en pausa". Hablamos particularmente del compromiso de Nodal con Belinda y su reciente relación con Cazzu, la cual tuvo como resultado, el nacimiento de una pequeña.

Lupillo aseguró que él también llegó a escaparse de sitios para evitar hablar con la prensa y pidió a los medios que no tratarán mal a Belinda: "no me la hostiguen, no me la hostiguen", exclamó, dejando en claro así el respeto que le tiene a la cantante de "Luz sin gravedad".

¿Qué opina Lupillo Rivera sobre la relación de Nodal con Ángela Aguilar?

Sobre el romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, Lupillo Rivera aseguró que él no tiene una idea de lo que está pasando y por ello tampoco existe una opinión por su parte.

"Yo no, yo no tengo nada que ver ahí, yo no comento nada. No me invitaron a la boda, no sé que comentar, no sé nada de ese rollo. Lo único que puedo comentar es 'viva el amor'", expresó, quizás recordando los problemas que ya tenido con el cantante de regional mexicano.

Asimismo, Lupillo Rivera señaló que las burlas y memes en redes sociales que han creado para Christian Nodal y Ángela Aguilar no dejan de ser publicidad, algo que le funciona a cualquier artista para mantenerse vigente.