VIDEO |Lupillo Rivera se reconcilia con Maripily ¿fue traicionado por Romeh y Ariadna?

Lupillo Rivera sigue en el centro de la polémica en La Casa de los Famosos 2024, pues ahora asegura que ha sido traicionado por sus compañeros del Cuarto Tierra, Rodrigo Romeh y Ariadna Gutiérrez. Esto llevó a que el cantante de regional mexicano, en compañía de La Divaza, abandonaran físicamente la habitación y decidieran dormir en el Cuarto Agua, una noticia que sorprendió a los seguidores del reality.

Esto llevó a que Lupillo Rivera reconsiderara sus alianzas y ahora que se reconciliara con Maripily Rivera, quien hace poco salió del pacto de Tierra y parece haber perdonado al cantante. Es por esto que durante el posicionamiento este domingo en La Casa de los Famosos 2024, el famoso dedicó las siguientes palabras y habló sobre la traición que asegura sufrió.

Adelanto de la discusion entre Lupillo y Romeh 😱#LCDLF4 pic.twitter.com/aDzGTBoLwb — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) April 8, 2024

Esto dijo Lupillo Rivera sobre la traición que sufrió en La Casa de los Famosos

Lupillo Rivera se colocó en le posicionamiento frente a Maripily para decirle "llevaba 3 días sin dormir, tengo un posicionamiento muy fuerte... Lo tenía, pero después de una traición..." expresó, ante lo cual Ariadna aseguró que no había habido tal.

Lupillo Rivera dejó en claro que admira a Maripily Rivera y que tenían que hablar, pues han tenido varios roces. Asimismo, aseguró que "no se merece nada de eso" al hbalr de nueva cuenta sobre la supuesta traición en La Casa de los Famosos, ya que asegura que lo dio todo por el quipo.

¿Cómo traicionaron a Lupillo Rivera en La Casa de los Famosos?

De acuerdo con Lupillo Rivera, la "traición" habría llegado porque 'El Toro del Corrido' se le declaró en el pasado a Ariadna y se dio a entender que la miss Colombia estaba dispuesta a intentar algo con él, aunque le dejó en claro que no quería nada físico durante la duración del reality.

Por su parte, Romeh también hizo el intento para conquistar a la hermosa mujer y fue justamente en su más reciente movimiento de conquista, una cena romántica, que Lupillo se enteró de la situación y se sintió herido por quien consideraba su amigo y sobre todo, por la mujer que deseaba enamorar y con la que quería estar, aunque aseguran que Ariadna siempre fue clara con el famoso.

Unas horas antes de que Lupillo armara el show de la “TRAICIÓN” #LCDLF4 #LCDLF #Lcdlf4 esta era la 3era vez que Ariadna le HABLABA CLARO pic.twitter.com/CY4LUCzoHg — Gine R Rubio (@Ginerrubio) April 8, 2024

Reaccionan a la traición de Ariadna y Romeh a Lupillo

A pesar de que para Lupillo Rivera la traición que sufrió en La Casa de los Famosos es clara, los usuarios de redes sociales no lo ven así en realidad, pues aseguran que Ariadna no le debe nada a Lupillo e incluso le dio a entender que no estaba interesada en él; además, aseguran que a Romeh le gustaba desde antes, por lo cuál, él tampoco habría hecho algo mal.

Con esos “amigos” para que quieres enemigos, lupillo y maripily saben lo de romeh y Ariadna desde el inicio, solo que lupillo quiere carpeta para llegar a la final, si supiera que eso lo está hundiendo #LCDLF4 pic.twitter.com/teczBWlwOF — 𝐿𝑎 𝐶ℎ𝑎𝑝𝑜𝑦 💅 (@lachapoy_) April 8, 2024