VIDEO | Manelyk se pelea con Mariana González durante gala en La Casa de los Famosos 2024 'por eso estás aquí afuera'

Este domingo se llevó a cabo la quinta gala de salvación en La Casa de los Famosos 2024, dónde no solamente ocurren los intensos posicionamientos entre los integrantes de reality si no los comentarios de un panel bastante aguerrido entre sí que no se perdonan al momento de lanzar atrevidos comentario. Por este motivo fue que Manelyk González y Mariana González protagonizaron una intensa confrontación este domingo al intentar hablar respecto a las circunstancias que ambas vivieron en la casa.

No es un secreto que Manelyk González no tiene pelos en la lengua y desde que salió en la cuarta semana del reality. Mariana Rodríguez ha intentado resaltar por una personalidad bastante más frontal en La Casa de los Famosos 2024, al ya estar fuera de competición, pero dentro de las galas que se realizan a lo largo de la semana, y debido a esto no faltó un choque de personalidades entre ambas famosas.

Así fue el enfrentamiento entre Manelyk y Mariana González

Mariana ha sostenido que ella era una parte esencial de la casa debido a su papel como cocinera y que en realidad no tenían por qué haberla sacado del reality puesto que nunca se metió con nadie sin embargo parece ser que esto no agradó del todo a la ex integrante de Acapulco shore quien aseguró que el estar en la cocina no te garantiza el ser un personaje querido o interesante para el público.

“Por eso estás aquí afuera, cocinando en tu casa” 👏🏽 y Mariana con su básico comentario de que Mane hace otro tipo de “cosas” cuando ya no saben que decir, Mane tu patrona finalista y segundo lugar de la primer temporada Y SOPORTA PERRA 💋 #LCDLF4 pic.twitter.com/YSFa3PGcm1 — 🖤 (@REALITYLlFE) February 26, 2024

Esto caló en los sentimientos de la esposa de Vicente Fernández Junior y provocó que comenzara un enfrentamiento verbal entre ambas socialites, pues Mariana señaló que Mane la minimizaba con sus comentarios, ante lo cual Mane señaló "si no, no hubieras salido reina".

Posteriormente, Mariana asegura que la cocina es importante y Mane dice que lo sabe, ante lo que Mariana responde "tú sabes hacer otras cosas, lo que yo sé hacer es cocinar". Los conductores trataron de interrumpir los problemas entre las famosas después de que Mane asegura "por eso estás aquí afuera, cocinando en tu casa" y finalmente, comienzan a pelear sobre lo que han hecho en realitys pasados.